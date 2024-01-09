Дождь и сильные морозы обещают синоптики жителям казахстанских мегаполисов

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 9 января. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до 7 градусов, а ночью опустится до -2 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны синоптики обещают погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -14 градусов, ночью температура снизится до -24 градусов. Скорость ветра – 7,9 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 12 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,6 м/с.