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30 лет независимости Казахстана

Еще в одном регионе Казахстана в январе зацвели подснежники

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Подснежники
Подснежники. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вслед за Алматинской областью символы весны - подснежники - распустились и в Туркестанской области. Цветы заметили на территории природного парка, передает Otyrar.kz.

Как сообщает издание, увидеть первые подснежники можно на территории Сырдарья-Туркестанского регионального природного парка.

Отмечается, что традиционно подснежники ежегодно расцветают раньше всех остальных регионов в Шымкенте и Туркестанской области из-за мягкого микроклимата здешних мест.

А на севере страны первоцветы появятся лишь в конце февраля или в марте - в зависимости от погодных условий.

Напомним, накануне сообщалось, что подснежники зацвели в горах близ Алматы - цветы обнаружили жители Талгара.

По данным из Большой советской энциклопедии, подснежник, или галантус, растет большей частью в предгорных и горных лесах или на высокогорных лугах. Распространены в Малой Азии, Центральной и Южной Европе; 1 вид – в Ливане. Также их разводят как ранневесенние декоративные растения.

Добавим, что в прошлом году подснежники распустились в Туркестанской области в середине февраля - символ весны можно было увидеть в Отырарском районе и на берегу реки Сырдарья. А в Алматы первоцветы распустились в первый день весны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054493-esche-v-odnom-regione-kazahstana-v-yanvare-zatsveli-podsnezhniki/

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