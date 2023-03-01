Подснежники зацвели в ботаническом саду Алматы в первый день весны (видео)

Галантус. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня, в первый день весны, в ботаническом саду Алматы зацвели подснежники. Видеороликом поделилась официальная Instagram-страница главного ботанического сада.

В подписи к ролику говорится, что подснежники по-другому называют галантусами.

"С появлением хрупких нежных ростков с белыми бутончиками можно с уверенностью сказать, что зима наконец закончилась! Не зря подснежники называют символами надежды на новую жизнь и победы над холодом", – рассказали в ботаническом саду.

Казахстанцам также напомнили, что эти цветы занесены в Красную книгу, а потому граждан просят относиться к галантусам бережно и аккуратно, не ходить по газонам и тем более – не срывать их.

"Уничтожение краснокнижных видов грозит наказанием в виде большого штрафа и даже лишением свободы до трех лет. Пожалуйста, наслаждайтесь красотой первоцветов на расстоянии", – обратились работники ботсада к посетителям.

Отметим, что в середине февраля подснежники распустились в Туркестанской области. По словам экологов, цветы проросли из-за потепления и обильного увлажнения почвы.

По данным портала Gismeteo, в ближайшие 10 дней в Алматы температура воздуха поднимется до +17…+19 градусов. На этой неделе в южной столице в основном будет солнечно, но в пятницу синоптики обещают небольшой дождь. А на следующей неделе хотя и потеплеет до +19, почти всю неделю в городе будут идти дожди.

Добавим также, что, как пишет сайт Flower.onego, "галантус" в переводе с древнегреческого означает "молочноцветковый" из-за белого окраса его цветков. "Подснежником" представители рода названы за очень раннее цветение, происходящее буквально из-под снега. Англичане называют этот цветок снежной каплей или снежной сережкой, а немцы – снежным колокольчиком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011277-podsnezhniki-zatsveli-v-botanicheskom-sadu-almaty-v-pervyy-den-vesny-video/