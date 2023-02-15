Подснежники зацвели в Туркестанской области (видео)

Подснежники. Иллюстративное фото: pixabay.com

В середине февраля в Туркестанской области зацвели подснежники. Символ приближающейся весны можно увидеть в Отырарском районе и на берегу реки Сырдарья, передает телеканал "Хабар 24".

По словам экологов, цветы проросли из-за потепления и обильного увлажнения почвы. К примеру, в прошлом году растения зацвели в январе, тогда же проснулись сурки. В этом году это произошло на месяц позже.

Согласно данным портала Gismeteo, в Отырарском районе а ближайшие 10 дней температура воздуха будет колебаться в диапазоне +6...+14 градусов. При этом ночью столбики термометров могут опустится до -1 градуса. Кроме того, в четверг, пятницу и субботу здесь ожидаются снег с дождем.

Напомним, в прошлом году первые подснежники зацвели на юге Казахстана в начале февраля, а в 2021-м - в середине месяца. Тогда в Минэкологогии призывали не вырывать цветы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009426-podsnezhniki-zatsveli-v-turkestanskoy-oblasti-video/