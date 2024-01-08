Подснежники распустились в январе в горах близ Алматы (фото)

В горах Алматинской области в середине зимы зацвели январские подснежники – их обнаружили жители Талгара. Соответствующие фотографии появились в соцсетях, передает NUR.KZ.

Кадры с подснежниками появились сегодня в Instagram-сообществе "Талгар в кадре".

Авторы страницы сообщили, что вчера, 7 января, обнаружили подснежники в горной местности Талгарского района. На опубликованных кадрах видны как полузакрытые, так и уже распустившиеся цветы.

"Прошли по ущелью от спиртзавода до Рыскулово, после вышли на гребень горы от трех столбов и прошли по горам. И в ущелье, и на горе были подснежники, и я вам скажу, не в малом количестве. Нашему удивлению и восторгу не было предела", – говорится в публикации.

По данным из Большой советской энциклопедии, подснежник, или галантус, растет большей частью в предгорных и горных лесах или на высокогорных лугах. Распространены в Малой Азии, Центральной и Южной Европе; 1 вид – в Ливане. Также их разводят как ранневесенние декоративные растения.

Также напомним, в ноябре прошлого года в одном из микрорайонов Актау начала цвести сирень.

В целом же в конце осени синоптики сообщали, что эта зима может стать самой теплой за последние 20 лет.

"Зима 2023-2024 года ожидается по сценарию зимы 2001-2002 года, то есть теплой и с большим количеством осадков. В предстоящую зиму температурный фон по Казахстану ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2 градуса", – говорили специалисты.

По данным сервиса Gismeteo, в Талгаре сегодня максимальная температура воздуха достигала 8 градусов тепла, а минимальная – 0 градусов.

При этом, как сообщает "Казгидромет", завтра в Алматинской области температура воздуха ночью в среднем составит -2...+3 градуса, в горных районах области – до -5...-10 градусов. Днем – до +7...+12 градусов, в горных районах – до -1...+4 градусов.