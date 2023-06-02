Ночные клубы, где часто продают наркотики, МВД предлагает временно закрывать

Коктейль. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава МВД Марат Ахметжанов сегодня на мероприятии в столичном акимате рассказал, как можно бороться с проблемой торговли наркотиков в увеселительных заведениях, передает корреспондент NUR.KZ.

Ахметжанов заявил, что в Астане число наркоправонарушений возросло на 39%, при этом не уточнив, за какой период.

"С начала года изъято 71,7 кг наркотиков. В их числе – 13 кг синтетики. Это 39 тыс. разовых доз. Их цена на черном рынке составляет 260 млн тенге", – заявил он.

При этом он добавил, что рост показателей связан с улучшением выявляемости таких преступлений.

"Нередко в поисках заработка молодые люди ведутся на рекламу о высокооплачиваемой работе. Тем самым вовлекаются в преступную деятельность.

Также нужна совместная работа по ночным клубам. В декабре за продажу наркотиков в ночном клубе задержан бармен. В марте за сбыт синтетики в ночном клубе был задержан официант.

Вообще здесь нужно рассмотреть вопрос приостановки деятельности таких заведений в случае неоднократности таких преступлений", – предложил министр.

Напомним, в марте глава МВД Марат Ахметжанов назвал факторы, которые негативно влияют на ситуацию с наркотиками в Казахстане.

"Первое, это трафик афганского героина по "Северному маршруту" через страны Центральной Азии, Казахстан, Россию и далее в Европу. Второе, сырьевая база каннабиса в южных регионах – Шуйская долина и Кызылординская область. И наиболее опасный фактор – распространение синтетических наркотиков", – отметил он.

Также он сообщил, что в будущем планируется введение скрининга на наркотики среди школьников Казахстана.

По его словам, это позволит объективно оценить уровень наркотизации общества, а также выявлять наркозависимых на ранней стадии, в особенности среди подростков.

Позже министр указал, что скрининг на наркотики предлагается ввести в рамках защиты детей. Он отметил, что есть очень много видов наркотиков, которые распространились в школах.

При этом глава МВД сказал, что никакой уголовной и административной ответственности при нахождении наркотических средств в биоматериалах не будет. Но, по его словам, информация будет направлена родителям.

Добавим, что, согласно информации на сайте ИПС "Әділет", наркотики – растения, вещества или препараты, которые квалифицированы как наркотические средства и представляют потенциальную опасность для здоровья людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023163-nochnye-kluby-gde-chasto-prodayut-narkotiki-mvd-predlagaet-vremenno-zakryvat/