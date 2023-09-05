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Школьников, военных и чиновников хотят начать проверять на наркотики в Казахстане

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Подросток в черной кофте
Подросток. Иллюстративное фото: pexels.com

Замглавы Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК на брифинге СЦК рассказал о планах по проведению скрининга среди школьников и госслужащих на наркотики, передает корреспондент NUR.KZ.

Бахытжан Амирханов заявил, что проведение скрининга на выявление наркотиков в биологических средах включен в комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы.

"По срокам – это первое полугодие 2024 года. Там прописано, что законодательно необходимо проработать. Так как вопрос касается каждого человека. Тем более, школьники – это вопрос очень чувствительный. (...)

В 2012 году где-то вопрос тестирования школьников поднимался, и многие родители были против. На сегодняшний день все родители "за". И многие хотят, чтобы проверили, потому что практически отследить (принимает ли ребенок наркотики – прим. ред.), тем более есть аптечная наркомания, невозможно", – заявил он.

При этом он подчеркнул, что проводить скрининг в принудительном порядке никто не будет. Эта процедура будет предусмотрена в рамках плановых анализов, например при прохождении медкомиссий.

"До этого будет ассист-тест – это тоже международная практика. С участием психолога они будут тест писать. Там будут специальные вопросы, которые помогут раскрыть, употребляет человек или не употребляет.

А вообще законодательная основа прорабатывается, она в 2024 году будет готова. И мы будем плавно к этому переходить", – добавил спикер.

Также Амирханов сообщил, что на сегодняшний день прорабатывается пилотный проект по госслужащим и военнослужащим. По его словам, они тоже люди, и среди них возможно есть лица, которые могут употребить и употребляют наркотики.

"Надо отметить, что наркозависимый – это не преступник, а больной человек, который зависим, также, как и лудоманы. И чтобы их выявлять, мы будем прибегать к этому методу – скринингу, тестированию", – резюмировал спикер.

Заместитель директора департамента организации медицинской помощи МЗ РК Гульнар Сарсенова в свою очередь заявила, что вопросы проведения скрининга не решаются одним днем.

"Вначале разрабатываются (правила и порядок проведения – прим. ред.) на законодательном уровне, поскольку этот вопрос очень чувствительный, и затрагивает права человека, в том числе, детей. После проработки на законодательном уровне будет проработан вопрос определения лиц, категорий целевой группы, вопросы финансирования, расходных материалов, закупок, и потом уже будет, если это будет принято на законодательном уровне, решение о проведении скрининга. Пока это все еще прорабатывается", – отметила она.

Планы по проведению скрининга среди школьников

Напомним, что в середине марта этого года правительство поддержало комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане на 2023-2025 годы.

Отмечалось, что, по мнению экспертов, фактическое количество наркозависимых в 5 раз превышает официальные данные. Тогда уже экс-глава МВД Марат Ахметжанов сообщал, что планируется внедрение системы скрининга среди школьников, что позволит объективно оценить уровень наркотизации общества, а также выявлять наркозависимых на ранней стадии, в особенности среди подростков.

Тогда же он назвал факторы, которые негативно влияют на ситуацию с наркотиками в Казахстане.

"Первое, это трафик афганского героина по "Северному маршруту" через страны Центральной Азии, Казахстан, Россию и далее в Европу. Второе, сырьевая база каннабиса в южных регионах – Шуйская долина и Кызылординская область. И наиболее опасный фактор – распространение синтетических наркотиков", – отметил он.

Также Ахметжанов сообщал, что в будущем планируется введение скрининга на наркотики среди школьников Казахстана.

По его словам, это позволит объективно оценить уровень наркотизации общества, а также выявлять наркозависимых на ранней стадии, в особенности среди подростков.

Позже он указывал, что скрининг на наркотики предлагается ввести в рамках защиты детей. Он отметил, что есть очень много видов наркотиков, которые распространились в школах.

При этом никакой уголовной и административной ответственности при нахождении наркотических средств в биоматериалах не будет. Но информация будет направлена родителям.

Также в начале июля сообщалось, что правительство планирует выделить 53,1 млрд тенге на борьбу с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035389-shkolnikov-voennyh-i-chinovnikov-mogut-nachat-proveryat-na-narkotiki-v-kazahstane/

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