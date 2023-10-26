Как в Казахстане уничтожают изъятые наркотики, показали в МВД

МВД ежегодно выявляет более 30 тонн наркотиков, в основном это конопля. В ведомстве рассказали, что с ними происходит после изъятия из незаконного оборота, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"Изъятые наркотики сразу же направляются на экспертизу. Для этого от каждой их партии отбирается образец, равный особо крупному размеру этого наркотика. Он приобщается к уголовному делу и сдается в камеру вещественных доказательств. Оставшиеся наркотики уничтожаются комиссионно с участием сотрудников полиции, прокуратуры и органов здравоохранения с обязательной фото- и видеофиксацией. После вступления в силу приговора суда уничтожаются и образцы наркотиков, проходящие по делу в качестве доказательств", – рассказал начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД Хаджи-Гали Имажанов.

Он отметил, что уничтожение наркотиков производится в специально оборудованных печах. Оставшаяся зола подвергается химической обработке, что позволяет полностью их уничтожить.

"До уничтожения полицией принимаются меры к усиленной охране изъятых наркотиков. Это особенно актуально при ликвидации посевов культивированной конопли, когда вес наркосодержащих растений по одному факту может достигать семи тонн и такие объемы наркотиков хранить в камере вещественных доказательств становится невозможным", – добавил начальник департамента.

По информации МВД, в сентябре в Павлодарской области наркоборцы изъяли более 60 кг афганского героина – это рекордная партия на внутреннем черном рынке РК за последние годы. Ее стоимость составила более 915 млн тенге.

"Учитывая эти риски, полицейскими с момента задержания преступников и изъятия героина была организована охрана с привлечением бойцов специального назначения. К месту уничтожения наркотики также перевозились под усиленной военизированной охраной", – сообщили в полиции.

Кроме того, как рассказали в ведомстве, актуальной стала утилизация прекурсоров, которые изымаются в подпольных производствах синтетических наркотиков. Только за 9 месяцев этого года изъято более 79 тонн химикатов, используемых в производстве наркотиков.

В МВД добавили, что полиция передает промышленным субъектам прекурсоры, ядовитые вещества и другую химическую продукцию, которая была изъята в качестве вещественных доказательств по уголовным делам, для их безопасной утилизации.

Напомним, весной экс-глава МВД Марат Ахметжанов перечислил факторы, которые негативно влияют на ситуацию с наркотиками в Казахстане.

Также он предлагал временно закрывать ночные клубы, где часто продают наркотики.

В сентябре в МВД высказались о возможности ужесточения наказания за наркобизнес.

"В мажилисе прорабатываются два проекта закона, дополнительно мы предложения подготовили в части сбыта, кто впервые допустим. То есть, если производитель или создатель нарколабораторий и так далее, им хотим жестче сделать, к более строгой ответственности. А кто действительно, как закладчик, то не увеличиваем срок, мы прорабатываем, этот вопрос пока на стадии обсуждения", – сообщили в ведомстве.

Также в МВД рассказали о планах по проведению скрининга среди школьников и госслужащих на наркотики.

При этом подчеркивается, что проводить скрининг в принудительном порядке никто не будет. Эта процедура будет предусмотрена в рамках плановых анализов, например, при прохождении медкомиссий.