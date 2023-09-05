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30 лет независимости Казахстана

"Вплоть до смертной казни": в МВД сравнили наказания за распространение наркотиков в Казахстане и других странах

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Парень передает наркотики
Наркотики. Иллюстративное фото: sturti/Getty Images

Заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов в СЦК высказался о возможности ужесточения наказания за наркобизнес, передает корреспондент NUR.KZ.

Он отметил, что статья 297 УК РК на сегодняшний день состоит из четырех частей. Первая часть предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы, вторая - от 6 до 12, третья - до 15 лет и четвертая - 20 лет либо пожизненное.

"Это зависит от квалификации. Многие родители, к сожалению, не понимают, что и на стадии судебного разбирательства, когда их ребенка привлекают к уголовной ответственности, начинают изучать статьи, почему такой длительный срок. Да, категория особо тяжких преступлений. Если вы знаете, допустим, в некоторых соседних странах восточных есть вплоть до смертной казни, в Китае. Потому что с этим злом по-другому, иначе нельзя бороться", - пояснил спикер.

Ранее, по его словам, не было уголовной ответственности за рекламу, пропаганду - такие санкции введены недавно 299 статьей.

"В мажилисе прорабатываются два проекта закона, дополнительно мы предложения подготовили в части сбыта, кто впервые допустим. То есть, если производитель или создатель нарколабораторий и так далее, им хотим жестче сделать, к более строгой ответственности. А кто действительно, как закладчик, то не увеличиваем срок, мы прорабатываем, этот вопрос пока на стадии обсуждения", - резюмировал Бахытжан Амирханов.

По данным, МВД в 2021 году по 297 статье за сбыт всего было 233 человек привлечено, из них 18-20 лет – 43, 21-29 лет – 190 человек. Тогда как за 2022 год - 259 человек, и из них 56 человек в возрасте 18-20 лет, 203 - в пределах 21-29 лет.

И за семь месяцев 2023 года был привлечен 201 человек, из них 51 - 18-20 лет, 150 - в возрасте 21-29 лет.

Напомним, что сегодня замначальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов рассказал о планах по проведению скрининга среди школьников и госслужащих на наркотики.

Проведение скрининга на выявление наркотиков в биологических средах включено в комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035403-vplot-do-smertnoy-kazni-v-mvd-sravnili-nakazaniya-za-rasprostranenie-narkotikov-v-kazahstane-i-drugih-stranah/

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