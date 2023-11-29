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Будут ли штрафовать водителей машин с ГБО, которые не наклеили новый знак

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Машины на парковке
Авто. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С 1 января в Казахстане владельцев машин с газобаллонным оборудованием обяжут клеить новый знак - в Минторговли ответили на актуальные вопросы касательно нововведений, передает NUR.KZ.

Как пояснили в официальном Telegram-канале ведомства, изменения предусматривают размещение специального знака в виде равностороннего треугольника желтого цвета вершиной вверх с каймой черного цвета, в который вписаны восклицательный знак и слово "GAS", полиграфия обычная.

Он должен быть установлен так, чтобы визуально можно было определить автомобиль при въезде в закрытый паркинг.

Изменения вступают в силу с 1 января 2024 года.

По данным Минторговли, на сегодняшний день в Казахстане более 380 тыс. авто оснащены газобаллонным оборудованием.

В ведомстве также ответили на вопрос касательно того, предусмотрен ли штраф за невыполение требований об обязательном размещении данного знака на авто с ГБО.

"Так как знак является обязательным для автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием, предусмотрен штраф в размере 3 МРП (10 350 тенге по коэффициенту этого года - прим. ред.)", - пояснили в министерстве.

Его предусматривает санкция статьи 620 КоАП РК.

Согласно данной статье, нарушение требований правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, не перечисленных в главе "Административные правонарушения на транспорте, в дорожном хозяйстве" кодекса, влечет предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных показателей.

Автомобили с ГБО в Казахстане

Не так давно глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил, что потребление сжиженного газа в Казахстане выросло из-за переоборудования авто на газ.

Он добавил, что в будущем может наступить период, когда сжиженный газ нужно будет импортировать - тогда цены на него будут сопоставимы с ценами на бензин.

Летом спасатели обращались к автомобилистам из-за участившихся пожаров, связанных с оснащенными ГБО автомобилями. В ДЧС Алматы отмечали, что основными причинами подобных пожаров являются установка газобаллонного оборудования "кустарным способом", производство работ неквалифицированными специалистами с нарушением технологического процесса, а также отсутствие должного обслуживания.

Недавно вице-министр энергетики Алибек Жамауов заявил, что ведомство сейчас рассматривает разные варианты регулирования рынка установки газобаллонного оборудования на авто.

На этой неделе стало известно, что с 1 января владельцев автомобилей с газобаллонным оборудованием обяжут клеить новый знак в Казахстане - данный стандарт является обязательным, так как указан в виде ссылки в правилах дорожного движения, утвержденных приказом министра внутренних дел РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048154-budut-li-shtrafovat-voditeley-mashin-s-gbo-kotorye-ne-nakleili-novyy-znak/

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