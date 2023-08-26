Спасатели Алматы обратились с призывом к автовладельцам из-за ГБО
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В ДЧС Алматы обратились к владельцам автотранспорта с газобаллонным оборудованием, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным ДЧС, с начала года в Алматы зарегистрировано 80 пожаров на транспорте, из них 5 фактов было в автомобилях с газобаллонным оборудованием, где причиной возгораний послужила неисправность топливной системы. Ожоги и травмы получили водители и пассажиры.
В ДЧС Алматы отметили, что основными причинами подобных пожаров являются установка газобаллонного оборудования "кустарным способом", производство работ неквалифицированными специалистами с нарушением технологического процесса, а также отсутствие должного обслуживания.
Так, 30 июня загорелся Mercedes-Benz 190. Причиной пожара послужила вспышка газовоздушной смеси из-за открытого источника огня. Водитель был госпитализирован в БСМП.
В начале июня по проспекту Аль-Фараби пожарные потушили загоревшийся Toyota Land Cruiser. Причиной пожара стал взрыва газовоздушной смеси.
А в начале января загорелся багажный отсек в автомобиле LADA Granta, в котором было установлено ГБО.
В ДЧС Алматы обратились к водителям с просьбой быть осторожными с газом, а в случае выявления фактов нарушения пожарной безопасности при эксплуатации газобаллонных установок, попросили сообщать на пульт диспетчерской службы "101" и "112".
"Устанавливайте ГБО в профессиональных точках. При наличии ГБО необходимо установить сертификат на него, своевременно обслуживаться на специализированных СТО", – отметили в ДЧС.
Также в ведомстве рассказали о действиях при утечке газа:
- остановить авто в малолюдном месте;
- выключить зажигание;
- закрыть расходный вентиль;
- высадить пассажиров;
- переключиться на бензин и следовать на специализированную станцию технического обслуживания.
При пожаре:
- незамедлительно выключить зажигание;
- закрыть расходный вентиль;
- сообщить о случившемся на пульт "101" или "112";
- до приезда пожарных подразделений попытаться ликвидировать возгорание при помощи огнетушителя или песка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034111-spasateli-almaty-obratilis-s-prizyvom-k-avtovladeltsam-iz-za-gbo/