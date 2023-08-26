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Спасатели Алматы обратились с призывом к автовладельцам из-за ГБО

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Сотрудник ДЧС
Сотрудник ДЧС. Фото: ДЧС Алматы

В ДЧС Алматы обратились к владельцам автотранспорта с газобаллонным оборудованием, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ДЧС, с начала года в Алматы зарегистрировано 80 пожаров на транспорте, из них 5 фактов было в автомобилях с газобаллонным оборудованием, где причиной возгораний послужила неисправность топливной системы. Ожоги и травмы получили водители и пассажиры.

В ДЧС Алматы отметили, что основными причинами подобных пожаров являются установка газобаллонного оборудования "кустарным способом", производство работ неквалифицированными специалистами с нарушением технологического процесса, а также отсутствие должного обслуживания.

Так, 30 июня загорелся Mercedes-Benz 190. Причиной пожара послужила вспышка газовоздушной смеси из-за открытого источника огня. Водитель был госпитализирован в БСМП.

В начале июня по проспекту Аль-Фараби пожарные потушили загоревшийся Toyota Land Cruiser. Причиной пожара стал взрыва газовоздушной смеси.

А в начале января загорелся багажный отсек в автомобиле LADA Granta, в котором было установлено ГБО.

В ДЧС Алматы обратились к водителям с просьбой быть осторожными с газом, а в случае выявления фактов нарушения пожарной безопасности при эксплуатации газобаллонных установок, попросили сообщать на пульт диспетчерской службы "101" и "112".

"Устанавливайте ГБО в профессиональных точках. При наличии ГБО необходимо установить сертификат на него, своевременно обслуживаться на специализированных СТО", – отметили в ДЧС.

Также в ведомстве рассказали о действиях при утечке газа:

  1. остановить авто в малолюдном месте;
  2. выключить зажигание;
  3. закрыть расходный вентиль;
  4. высадить пассажиров;
  5. переключиться на бензин и следовать на специализированную станцию технического обслуживания.

При пожаре:

  1. незамедлительно выключить зажигание;
  2. закрыть расходный вентиль;
  3. сообщить о случившемся на пульт "101" или "112";
  4. до приезда пожарных подразделений попытаться ликвидировать возгорание при помощи огнетушителя или песка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034111-spasateli-almaty-obratilis-s-prizyvom-k-avtovladeltsam-iz-za-gbo/

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