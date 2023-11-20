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"Установить можно в любом гараже": рынок ГБО хотят урегулировать в Казахстане

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Установка ГБО
Установка ГБО. Иллюстративное фото: Fairfax Media / Getty Images

Вице-министр энергетики Алибек Жамауов заявил, что ведомство сейчас рассматривает разные варианты регулирования рынка установки газобаллонного оборудования на авто, передает корреспондент NUR.KZ.

Потребление газа в Казахстане, как рассказал Жамауов, составляет 140-145 тыс. тонн в месяц, а производство - 130-135 тыс. тонн.

"То есть у нас где-то дефицит в районе 10-15 тыс. тонн всегда возникает в месяц. По данным МВД, - мы сделали официальный запрос - только за последний год более 300 тыс. автомобилей перевели на сжиженный нефтяной газ, то есть переоборудовали на газобаллонное оборудование. Его можно установить в любом гараже, любой механик может сделать это. Сейчас нет запрета на переоборудование: каждый человек может установить.

Мы сейчас рассматриваем: либо будем устанавливать запреты, либо ввести контроль. Рассматриваем, но запрета сейчас нет. 100% запрета не будет, но оборудование думаем проверять: каково качество оборудования, кто и где установил… возможно, введем лицензирование для тех компаний, которые занимаются установкой такого оборудования. Сейчас рассматриваем", - заявил он.

При этом он отметил, что использование ГБО не совсем безопасно.

"Сколько бывает случаев, когда взрываются эти баллоны, возникают пожары… вы еще знаете, что такие авто не могут заезжать в закрытые помещения, паркинги. Это очень опасно - устанавливать такие баллоны", - резюмировал вице-министр.

Напомним, не так давно глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил, что потребление сжиженного газа в Казахстане выросло из-за переоборудования авто на газ.

Он добавил, что в будущем может наступить период, когда сжиженный газ нужно будет импортировать - тогда цены на него будут сопоставимы ценам на бензин.

Летом спасатели обращались к автомобилистам из-за участившихся пожаров, связанных с оснащенными ГБО автомобилями.

В ДЧС Алматы отметили, что основными причинами подобных пожаров являются установка газобаллонного оборудования "кустарным способом", производство работ неквалифицированными специалистами с нарушением технологического процесса, а также отсутствие должного обслуживания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046630-ustanovit-mozhno-v-lyubom-garazhe-rynok-gbo-hotyat-uregulirovat-v-kazahstane/

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