Клеить новый знак обяжут некоторых автомобилистов в Казахстане с 1 января

С 1 января владельцев автомобилей с газобаллонным оборудованием обяжут клеить новый знак в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство торговли и интеграции РК.

Данный стандарт является обязательным, так как указан в виде ссылки в Правилах дорожного движения, утвержденных приказом министра внутренних дел Республики Казахстан.

Автомобили с ГБО в Казахстане

Не так давно глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил, что потребление сжиженного газа в Казахстане выросло из-за переоборудования авто на газ.

Он добавил, что в будущем может наступить период, когда сжиженный газ нужно будет импортировать - тогда цены на него будут сопоставимы с ценами на бензин.

Летом спасатели обращались к автомобилистам из-за участившихся пожаров, связанных с оснащенными ГБО автомобилями.

В ДЧС Алматы отметили, что основными причинами подобных пожаров являются установка газобаллонного оборудования "кустарным способом", производство работ неквалифицированными специалистами с нарушением технологического процесса, а также отсутствие должного обслуживания.

Неделю назад вице-министр энергетики Алибек Жамауов заявил, что ведомство сейчас рассматривает разные варианты регулирования рынка установки газобаллонного оборудования на авто.