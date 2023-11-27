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30 лет независимости Казахстана

Клеить новый знак обяжут некоторых автомобилистов в Казахстане с 1 января

Опубликовано:

Пробка в Алматы
Авто. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

С 1 января владельцев автомобилей с газобаллонным оборудованием обяжут клеить новый знак в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство торговли и интеграции РК.

Данный стандарт является обязательным, так как указан в виде ссылки в Правилах дорожного движения, утвержденных приказом министра внутренних дел Республики Казахстан.

Автомобили с ГБО в Казахстане

Не так давно глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил, что потребление сжиженного газа в Казахстане выросло из-за переоборудования авто на газ.

Он добавил, что в будущем может наступить период, когда сжиженный газ нужно будет импортировать - тогда цены на него будут сопоставимы с ценами на бензин.

Летом спасатели обращались к автомобилистам из-за участившихся пожаров, связанных с оснащенными ГБО автомобилями.

В ДЧС Алматы отметили, что основными причинами подобных пожаров являются установка газобаллонного оборудования "кустарным способом", производство работ неквалифицированными специалистами с нарушением технологического процесса, а также отсутствие должного обслуживания.

Неделю назад вице-министр энергетики Алибек Жамауов заявил, что ведомство сейчас рассматривает разные варианты регулирования рынка установки газобаллонного оборудования на авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047786-kleit-novyy-znak-obyazhut-nekotoryh-avtomobilistov-v-kazahstane/

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