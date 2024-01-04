Дважды отдохнут зимой казахстанские первоклассники

С понедельника школьники Казахстана вернутся на учебу. Следующие каникулы наступят ближе к концу марта. Первоклассники смогут отдохнуть этой зимой дважды, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения.

7 января у школьников Казахстана завершатся зимние каникулы. Наступит третья четверть, которая продлится 10 учебных недель, сообщается на сайте Минпросвещения.

Весенние каникулы у казахстанских школьников начнутся только 21 марта и будут длиться 11 дней, до 31 марта 2024 года включительно.

Отметим, для обучающихся первых классов в третьей четверти ежегодно предоставляются дополнительные каникулы, продолжительностью 7 дней – с 5 по 11 февраля 2024 года включительно. Для них продолжительность четвертой четверти составит 8 учебных недель.

Учебный год для всех школьников завершится 25 мая.

Напомним, что в августе прошлого года Министерство просвещения утвердило новую длительность учебного года в Казахстане, продлив его до 31 мая. Таким образом, в прошлом году последний звонок прошел 1 июня, госэкзамены для 11-классников – с 5 по 19 июня, вручение аттестатов для них же – с 20 по 22 июня.

Однако после продолжительных дискуссий в Минпросвещения утвердили даты начала, продолжительности и каникулярных периодов 2023-2024 учебного года в организациях среднего образования. Теперь школьники начинают учебу с 1 сентября, а завершают 25 мая.