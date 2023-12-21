Сколько дней отдохнут школьники на зимних каникулах, рассказали в Минпросвещения

Казахстанские школьники отдохнут 10 дней на зимних каникулах. Они начнутся 29 декабря и продлятся до 7 января, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения.

Как сообщили в ведомстве, зимние каникулы у школьников в Казахстане будут целых 10 дней.

"В казахстанских школах завершается вторая четверть. Зимние каникулы продлятся 10 дней - с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Ведомство для эффективного проведения и личностного развития в период зимних каникул и досуга школьников предлагает взять за основу план мероприятий "Единую программу воспитания".

В план мероприятий входит:

организация информационно-познавательных занятий по содержанию научно-проектных работ совместно с учащимися старших классов и родителями, встреча с преподавателями ВУЗ-ов, проведение интервью о научных проектах;

в рамках реализации проекта "Детская библиотека" встреча с читателями и обсуждение прочитанной литературы на тему "Читающий человек - успешный человек";

проведение спортивных игр "Национальная игра - сокровище нации" совместно с образовательными организациями для укрепления здоровья и благополучия учащихся на основе проекта "Национальная школьная Лига";

беседы с учащимися на темы "Сказка, которую я читал", "О добропорядочности" с целью реализации проекта "Читающая школа";

проведение родительских собраний на темы "Честь девушки - честь нации", "Роль отца в воспитании детей", "Семьи, богатые на таланты" в рамках реализации проекта "Школа родителей";

организовать мероприятия по формированию правовой грамотности и правовой культуры.

Такие мероприятия, как добавили в ведомстве, будут направлены в организации образования в качестве методических рекомендаций.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Минпросвещения определили сроки школьных каникул и дату окончания учебного года. Так, учебный год, стартовавший 1 сентября 2023 года, официально завершится 25 мая 2024 года.

Третья четверть, как ранее сообщили в министерстве, будет состоять из 10 учебных недель, а весенние каникулы начнутся 21 марта и продлятся 11 дней. Также, в третьей четверти для первоклассников будут предоставляться дополнительные каникулы, продолжительностью 7 дней – с 5 по 11 февраля 2024 года включительно.

Продолжительность четвертой четверти составит 8 учебных недель.