Сколько дней отдохнут школьники на зимних каникулах, рассказали в Минпросвещения
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Казахстанские школьники отдохнут 10 дней на зимних каникулах. Они начнутся 29 декабря и продлятся до 7 января, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения.
Как сообщили в ведомстве, зимние каникулы у школьников в Казахстане будут целых 10 дней.
"В казахстанских школах завершается вторая четверть. Зимние каникулы продлятся 10 дней - с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
Ведомство для эффективного проведения и личностного развития в период зимних каникул и досуга школьников предлагает взять за основу план мероприятий "Единую программу воспитания".
В план мероприятий входит:
- организация информационно-познавательных занятий по содержанию научно-проектных работ совместно с учащимися старших классов и родителями, встреча с преподавателями ВУЗ-ов, проведение интервью о научных проектах;
- в рамках реализации проекта "Детская библиотека" встреча с читателями и обсуждение прочитанной литературы на тему "Читающий человек - успешный человек";
- проведение спортивных игр "Национальная игра - сокровище нации" совместно с образовательными организациями для укрепления здоровья и благополучия учащихся на основе проекта "Национальная школьная Лига";
- беседы с учащимися на темы "Сказка, которую я читал", "О добропорядочности" с целью реализации проекта "Читающая школа";
- проведение родительских собраний на темы "Честь девушки - честь нации", "Роль отца в воспитании детей", "Семьи, богатые на таланты" в рамках реализации проекта "Школа родителей";
- организовать мероприятия по формированию правовой грамотности и правовой культуры.
Такие мероприятия, как добавили в ведомстве, будут направлены в организации образования в качестве методических рекомендаций.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Минпросвещения определили сроки школьных каникул и дату окончания учебного года. Так, учебный год, стартовавший 1 сентября 2023 года, официально завершится 25 мая 2024 года.
Третья четверть, как ранее сообщили в министерстве, будет состоять из 10 учебных недель, а весенние каникулы начнутся 21 марта и продлятся 11 дней. Также, в третьей четверти для первоклассников будут предоставляться дополнительные каникулы, продолжительностью 7 дней – с 5 по 11 февраля 2024 года включительно.
Продолжительность четвертой четверти составит 8 учебных недель.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051948-skolko-dney-otdohnut-shkolniki-na-zimnih-kanikulah-rasskazali-v-minprosvescheniya/