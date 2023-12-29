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Какой будет погода в январе 2024 года, рассказали синоптики

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Снег в Алматы
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В начале января следующего года в Казахстане прогнозируется кратковременное понижение температуры воздуха. Позже ожидается ослабление морозов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как рассказали синоптики, в январе 2024 года на большей части Казахстана прогнозируются осадки (дождь, снег), в северных регионах – преимущественно в виде снега. Частыми будут метель, гололед, а также усиление ветра до 15-28 м/с.

С 3 января в ряде регионов Казахстана прогнозируется кратковременное понижение температуры воздуха:

  • на северо-западе, севере республики: ночью – от -3...+2 до -20...-27 градусов, днем – от -3...+2 до -7...-15 градусов;
  • в центре и на востоке: ночью – от 0...-8 до -20...-28 градусов, днем – от 0...-5 до -5...-18 градусов.

Примерно с 5 января в северной половине Казахстана обещают ослабление морозов: ночью – до -5...-15 градусов, днем – до -3...-8 градусов. Ближе к 10 января и после температура понизится ночью до -18...-25 градусов.

В начале января в западных регионах страны ожидается понижение температуры воздуха ночью от -3...+5 до 0...-10 градусов, днем – от -3...+7 до 0...-5 градусов. Потеплеет лишь к концу первой декады месяца.

На юге Казахстана волна холода ожидается менее интенсивной, прогнозируется колебание температурного фона ночью от -5...+5 до -3...-15 градусов, днем – от +5...+10 до -8...+3 градусов.

В целом после 10 января на большей части Казахстана ожидается частая смена погоды – морозные дни будут сменяться оттепелью. Также будут наблюдаться гололед и туманы.

В периоды потеплений синоптики прогнозируют температуру в следующих значениях:

  • в северной половине и на востоке Казахстана температура ночью повысится до -3...-13 градусов, днем – до -5...+5 градусов;
  • в южной половине и на западе: ночью – до -5...+5 градусов, днем – до +5...+15 градусов.

В периоды похолоданий температура воздуха будет понижаться:

  • в северной половине, на востоке и в горных районах юго-востока: ночью – до -22...-30 градусов, днем – до -12...-20 градусов;
  • в южной половине и на западе: ночью – до -13...-23 градусов, днем – до -3...-13 градусов.

Между тем в последние дни 2023 года в Казахстане ожидается повышение температуры. При этом в Астане, как предупредили в ДЧС, погода наоборот ухудшится. В связи с этим жителям столицы порекомендовали воздержаться от поездок за пределы города, быть бдительными.

Недавно спасатели попросили астанчан в праздничные дни воздержаться от выхода на поверхность водоемов, чтобы избежать непредвиденных и чрезвычайных ситуаций.

Добавим, что в предстоящие праздники при пятидневной рабочей неделе казахстанцам удастся отдохнуть четыре дня подряд: сначала – в субботу и воскресенье 30 и 31 декабря, а затем – в официальные праздничные дни, 1 и 2 января. 3 января – уже рабочий день. Те же, кто работает шесть дней в неделю, будут отдыхать три дня: 31 декабря, а после – 1 и 2 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053345-kakoy-budet-pogoda-v-yanvare-2024-goda-rasskazali-sinoptiki/

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