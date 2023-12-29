Астанчан призвали не уезжать за пределы столицы в эти выходные

В ДЧС Астаны рассказали, что предстоящие несколько дней в городе ожидаются обильный снегопад и метель – к горожанам обратились с предупреждением, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Согласно данным РГП "Казгидромет", с 29 по 31 декабря в Астане ожидаются обильный снегопад, усиление ветра до 28 м/с и метель.

В связи с этим ДЧС столицы рекомендует гражданам воздержаться в эти дни от поездок за пределы города, быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях.

В акимате Астаны напомнили, что сегодня с утра в снегоуборочных работах в столице задействованы 2 344 дорожных рабочих и свыше 1 200 единиц спецтехники. За ночь с 28 на 29 декабря из города вывезли почти 17 тысяч кубометров снега, что равно объему 1 478 большегрузов.

В ДЧС Астаны привели ряд правил, которых следует придерживаться в период штормовых ветров:

проверьте состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах;

обеспечьте исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи;

подготовьте противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Также рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире. Если сильный ветер застал вас на улице, надо укрыться в надежном помещении.

Кроме того, жителей и гостей столицы просят быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, воздержаться от дальних поездок в случае штормового предупреждения.

При возникновении ЧС необходимо сразу звонить по телефону "112".

Недавно спасатели попросили астанчан в ближайшие дни воздержаться от выхода на поверхность водоемов, чтобы избежать непредвиденных и чрезвычайных ситуаций.

Наряду с этим стало известно, что в новогодние выходные график работы общественного транспорта в Астане изменится.

А сегодня в акимате столицы сообщили, что новогодние фейерверки запустят с двух локаций – в Ботаническом саду и на территории, прилегающей к мосту "Атырау". На каждой локации прозвучат порядка 1 тыс. выстрелов.

Отметим, что в предстоящие праздники при пятидневной рабочей неделе казахстанцам удастся отдохнуть четыре дня подряд: сначала субботу и воскресенье 30 и 31 декабря, а затем официальные праздничные дни – 1 и 2 января. 3 января – уже рабочий день. Те же, кто работает шесть дней в неделю, будут отдыхать три дня: 31 декабря, а после 1 и 2 января.