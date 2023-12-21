Как казахстанцы будут отдыхать на Новый год

Уже совсем скоро наступит Новый год, которого ждут и взрослые, и дети. Как в этом году будут отдыхать казахстанцы на новогодние праздники, читайте в материале NUR.KZ.

Отметим, что новый 2024 год начнется с понедельника.

Так, при пятидневной рабочей неделе казахстанцам удастся отдохнуть четыре дня подряд: сначала субботу и воскресенье 30 и 31 декабря, а затем официальные праздничные дни – 1 и 2 января. 3 января – уже рабочий день.

Те же, кто работает шесть дней в неделю, будут отдыхать три дня: 31 декабря, а после 1 и 2 января.

Отметим, что согласно закону "О праздниках в РК", Новый год в Казахстане является государственным праздником.

Государственные праздники – это праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.