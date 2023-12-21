Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Как казахстанцы будут отдыхать на Новый год

Опубликовано:

Подарки по елкой
Подарки по елкой. Иллюстративное фото: pexels.com

Уже совсем скоро наступит Новый год, которого ждут и взрослые, и дети. Как в этом году будут отдыхать казахстанцы на новогодние праздники, читайте в материале NUR.KZ.

Отметим, что новый 2024 год начнется с понедельника.

Так, при пятидневной рабочей неделе казахстанцам удастся отдохнуть четыре дня подряд: сначала субботу и воскресенье 30 и 31 декабря, а затем официальные праздничные дни – 1 и 2 января. 3 января – уже рабочий день.

Те же, кто работает шесть дней в неделю, будут отдыхать три дня: 31 декабря, а после 1 и 2 января.

Отметим, что согласно закону "О праздниках в РК", Новый год в Казахстане является государственным праздником.

Государственные праздники – это праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051960-kak-kazahstantsy-budut-otdyhat-na-novyy-god/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.