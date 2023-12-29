Последствия дождя и снега устраняют в Астане: акимат обратился к горожанам

В связи с осадками в виде дождя и снега коммунальные службы Астаны работают в усиленном режиме, а местный акимат обратился к горожанам, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщает официальный сайт столичного акимата, в Астане выпали осадки в виде снега с дождем, в связи с чем для очистки улиц вышли свыше 1000 единиц спецтехники и порядка 700 дорожных рабочих.

"Коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега очищают участки со средней интенсивностью - площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам", - сообщили в городском акимате.

Акимат обращается к автомобилистам и просит быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим.

Напомним, сегодня, согласно прогнозу синоптиков, в мегаполисах Казахстана ожидаются снегопады. В том числе и в Астане. В столице днем воздух прогреется до +2 градусов, а ночью температура снизится до -8 градусов. Скорость ветра составит в среднем 14,4 м/с.

Вчера жителей восьми регионов Казахстана предупредили об опасности из-за сильного ветра, который ожидается на большей части страны.