Астанчан предупредили об опасности в новогодние праздники

В новогодние праздники в Астане ожидается резкое повышение температуры. В связи с этим жителей и гостей столицы попросили не выходить на лед, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

В новогодние праздники в Астане прогнозируется температура воздуха на уровне от -2 до +1 градуса тепла – это может привести к резкому таянию льдов и истончению их толщины. В связи с этим спасатели призывают граждан воздержаться от выхода на поверхность водоемов, чтобы избежать непредвиденных и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, ДЧС Астаны призвал горожан воздержатся от проведения каких-либо массовых спортивных мероприятий, игр, катаний на поверхности льда акваторий столицы.

Как отмечается на официальном сайте акимата, основным условием безопасного пребывания на льду является соответствие его толщины прилагаемой нагрузке:

для одного человека – не менее 10 сантиметров;

для организации массовых спортивных, праздничных мероприятий и автотранспортных переправ – не менее 25 сантиметров.

Ранее в столичном акимате сообщили, что в новогодние выходные из-за ожидаемого уменьшения пассажиропотока общественный транспорт в Алматы будет ходить немного реже. График работы общественного транспорта в Астане в праздничные дни тоже изменится.

Отметим, что в предстоящие праздники при пятидневной рабочей неделе казахстанцам удастся отдохнуть четыре дня подряд: сначала субботу и воскресенье 30 и 31 декабря, а затем официальные праздничные дни – 1 и 2 января. 3 января – уже рабочий день. Те же, кто работает шесть дней в неделю, будут отдыхать три дня: 31 декабря, а после 1 и 2 января.