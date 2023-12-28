Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Астанчан предупредили об опасности в новогодние праздники

Опубликовано:

Спасатели на льду
Спасатели. Иллюстративное фото: официальный сайт акимата Астаны

В новогодние праздники в Астане ожидается резкое повышение температуры. В связи с этим жителей и гостей столицы попросили не выходить на лед, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

В новогодние праздники в Астане прогнозируется температура воздуха на уровне от -2 до +1 градуса тепла – это может привести к резкому таянию льдов и истончению их толщины. В связи с этим спасатели призывают граждан воздержаться от выхода на поверхность водоемов, чтобы избежать непредвиденных и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, ДЧС Астаны призвал горожан воздержатся от проведения каких-либо массовых спортивных мероприятий, игр, катаний на поверхности льда акваторий столицы.

Как отмечается на официальном сайте акимата, основным условием безопасного пребывания на льду является соответствие его толщины прилагаемой нагрузке:

  • для одного человека – не менее 10 сантиметров;
  • для организации массовых спортивных, праздничных мероприятий и автотранспортных переправ – не менее 25 сантиметров.

Ранее в столичном акимате сообщили, что в новогодние выходные из-за ожидаемого уменьшения пассажиропотока общественный транспорт в Алматы будет ходить немного реже. График работы общественного транспорта в Астане в праздничные дни тоже изменится.

Отметим, что в предстоящие праздники при пятидневной рабочей неделе казахстанцам удастся отдохнуть четыре дня подряд: сначала субботу и воскресенье 30 и 31 декабря, а затем официальные праздничные дни – 1 и 2 января. 3 января – уже рабочий день. Те же, кто работает шесть дней в неделю, будут отдыхать три дня: 31 декабря, а после 1 и 2 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053174-astanchan-predupredili-ob-opasnosti-v-novogodnie-prazdniki/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.