Синоптики рассказали о том, какая погода будет в Казахстане в последние дни 2023 года - ожидается повышение температуры, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В последние дни уходящего года на большей части страны сохраняется оттепель.

По данным специалистов метеослужбы, очередной циклон из районов Атлантики вызовет осадки в виде мокрого снега и дождя, образование гололедных явлений и усиление ветра с метелью.

Температурный фон в ночное время будет колебаться в пределах следующих значений:

на севере от -5...-15 до 0...5 градусов;

в центре от -5...-15 до 0...-5 градусов;

на юге от -3...-11 до 0...-5 градусов;

преобладающая температура на западе -3...+2 градуса;

на востоке 0...-10 градусов, на юго-востоке 2-10, в горных районах -12...-17 градусов.

Дневные температуры в северной половине республики составит -5...+2 градуса, в южной половине +2...+7 градусов, а в горных районах 0...-5 градусов.

Напомним, ранее синоптики обещали, что зима этого года будет теплой с количеством осадков около и больше нормы. Температурный фон по территории республики ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2 градуса.

По прогнозу синоптиков, в январе и феврале на большей части Казахстана осадки прогнозируются около и больше нормы.