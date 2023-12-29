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Где астанчане смогут посмотреть салют в новогоднюю ночь

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Салют над украшенными к Новому году елками
Салют. Иллюстративное фото: pixabay.com

В столичном акимате рассказали, где астанчане смогут полюбоваться праздничным салютом в новогоднюю ночь - фейерверки будут запускать на двух локациях, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, фейерверки запустят с двух локаций - в Ботаническом саду и на территории, прилегающей к мосту "Атырау". На каждый локации прозвучат порядка 1 тыс. выстрелов.

Кроме того, в новогоднюю ночь в столице запланированы праздничные мероприятия в трех местах - 31 декабря с 21:00 до 02:00 на городской площади, на территории монумента "Қазақ елі" и на площадке EXPO пройдут новогодние праздничные концерты "Жаңа жыл түні" для жителей и гостей города с участием звезд казахстанской эстрады.

Новогодняя праздничная программа также будет проведена в жилых массивах, добавили в акимате.

Напомним, что главную елку зажгли в Астане 18 декабря – она находится на EXPO возле главного шара-павильона "Нұр Әлем".

Позже аким Астаны рассказал, сколько было потрачено на украшение столицы к Новому году.

Отметим, что ранее в акимате южной столицы также рассказали о том, как пройдет празднование Нового года в городе и состоится ли салют в праздничную ночь.

Добавим, что сотрудники полиции обратились к казахстанцам в преддверии Нового года – граждан предупредили о крупных штрафах за фейерверки. Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, влечет штраф в размере 69 000 тенге с конфискацией пиротехнических изделий (статья 436 КоАП РК).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053091-gde-zapustyat-salyut-na-novyy-god-v-astane-rasskazali-v-akimate/

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