Где астанчане смогут посмотреть салют в новогоднюю ночь
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В столичном акимате рассказали, где астанчане смогут полюбоваться праздничным салютом в новогоднюю ночь - фейерверки будут запускать на двух локациях, передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, фейерверки запустят с двух локаций - в Ботаническом саду и на территории, прилегающей к мосту "Атырау". На каждый локации прозвучат порядка 1 тыс. выстрелов.
Кроме того, в новогоднюю ночь в столице запланированы праздничные мероприятия в трех местах - 31 декабря с 21:00 до 02:00 на городской площади, на территории монумента "Қазақ елі" и на площадке EXPO пройдут новогодние праздничные концерты "Жаңа жыл түні" для жителей и гостей города с участием звезд казахстанской эстрады.
Новогодняя праздничная программа также будет проведена в жилых массивах, добавили в акимате.
Напомним, что главную елку зажгли в Астане 18 декабря – она находится на EXPO возле главного шара-павильона "Нұр Әлем".
Позже аким Астаны рассказал, сколько было потрачено на украшение столицы к Новому году.
Отметим, что ранее в акимате южной столицы также рассказали о том, как пройдет празднование Нового года в городе и состоится ли салют в праздничную ночь.
Добавим, что сотрудники полиции обратились к казахстанцам в преддверии Нового года – граждан предупредили о крупных штрафах за фейерверки. Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, влечет штраф в размере 69 000 тенге с конфискацией пиротехнических изделий (статья 436 КоАП РК).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053091-gde-zapustyat-salyut-na-novyy-god-v-astane-rasskazali-v-akimate/