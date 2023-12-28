Стало известно, как будут курсировать автобусы в Астане в праздники
Опубликовано:
Стало известно, как будут ходить маршрутные автобусы в Астане в предстоящие праздничные выходные, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании CTS.
График работы общественного транспорта в Астане в праздничные дни опубликован в Instagram компании CTS.
Так, согласно предоставленной компанией информации, в предстоящие праздничные выходные общественный транспорт будет работать по следующему расписанию:
30-31 декабря - автобусы курсируют по выходному расписанию (06:00 - 23:00);
1 января - с 06:00 до 10:00 утра 50% автобусов, после 10:00 - согласно расписанию в штатном режиме до 23:00;
2 января - по субботнему расписанию (06:00 - 23:00).
"С 3 по 12 января городской общественный транспорт курсирует по субботнему расписанию. С 3 января пригородные маршруты курсируют в штатном режиме, согласно утвержденному расписанию (согласно дню недели)", - сообщили в компании.
Ранее мы сообщали о том, как в праздничные выходные будет работать общественный транспорт в Алматы.
Также мы рассказывали, как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в новогодние праздники.
Напомним, что при пятидневной рабочей неделе казахстанцам удастся отдохнуть четыре дня подряд: сначала субботу и воскресенье 30 и 31 декабря, а затем официальные праздничные дни – 1 и 2 января. 3 января – уже рабочий день.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053158-stalo-izvestno-kak-budut-kursirovat-avtobusy-v-astane-v-prazdniki/