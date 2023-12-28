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Стало известно, как будут курсировать автобусы в Астане в праздники

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Автобус едет по дороге
Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Стало известно, как будут ходить маршрутные автобусы в Астане в предстоящие праздничные выходные, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании CTS.

График работы общественного транспорта в Астане в праздничные дни опубликован в Instagram компании CTS.

Так, согласно предоставленной компанией информации, в предстоящие праздничные выходные общественный транспорт будет работать по следующему расписанию:

30-31 декабря - автобусы курсируют по выходному расписанию (06:00 - 23:00);

1 января - с 06:00 до 10:00 утра 50% автобусов, после 10:00 - согласно расписанию в штатном режиме до 23:00;

2 января - по субботнему расписанию (06:00 - 23:00).

"С 3 по 12 января городской общественный транспорт курсирует по субботнему расписанию. С 3 января пригородные маршруты курсируют в штатном режиме, согласно утвержденному расписанию (согласно дню недели)", - сообщили в компании.

Ранее мы сообщали о том, как в праздничные выходные будет работать общественный транспорт в Алматы.

Также мы рассказывали, как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в новогодние праздники.

Напомним, что при пятидневной рабочей неделе казахстанцам удастся отдохнуть четыре дня подряд: сначала субботу и воскресенье 30 и 31 декабря, а затем официальные праздничные дни – 1 и 2 января. 3 января – уже рабочий день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053158-stalo-izvestno-kak-budut-kursirovat-avtobusy-v-astane-v-prazdniki/

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