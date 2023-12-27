Примерзшую к асфальту косулю сняли на видео в Костанайской области
Опубликовано:
В Сети распространяется видео с животным, предположительно косулей, которая в сильный буран буквально примерзла к асфальту. Видео снято в Костанайской области, передает NUR.KZ.
Сильный буран, который вчера настиг Костанайскую область, застал врасплох не только людей, но и, по всей видимости, диких животных.
В местном Instagram-паблике опубликован ролик с животным, предположительно косулей, примерзающей к дорожному полотну. Очевидцы сняли животное на видео. На кадрах видно, что косуля жива, потому что мотает головой и смотрит по сторонам. Но при этом сдвинуться с места животное явно не может.
Голос за кадром утверждает, что косулю обнаружили рядом с селом Большая Чураковка в Костанайской области.
"Да, не каждый день такое увидишь", - делится автор видео.
О дальнейшей судьбе дикого животного ничего не известно.
Напомним, накануне мы писали о том, что из-за сильного бурана в Костанайской области произошло массовое ДТП с участием 10 автомашин. Один человек был доставлен в больницу.
Также автомобиль электриков, спешивших на ремонт сетей, сдуло ветром с дороги.
Позже к жителям региона из-за разыгравшей непогоды в области обратились полицейские, записав видеосообщение прямо с трасс, где оказывают помощь застрявшим на дорогах. Стражи порядка рекомендовали костанайцам не выезжать в дорогу в непогоду.
Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?
Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте ДЧС ЗКО. Чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах:
- Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до мельчайших деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна.
- В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости.
- Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру "112".
- Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку – вывесить яркую ткань. Полностью закрыть окна машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно.
- При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона.
- В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой. Известно много случаев, когда человек, отойдя в пургу на полметра от собственного дома или машины, мгновенно терял ориентировку в мелькании снега, начинал метаться и погибал.
- Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052816-primerzshuyu-k-asfaltu-kosulyu-snyali-na-video-v-kostanayskoy-oblasti/