Примерзшую к асфальту косулю сняли на видео в Костанайской области

В Сети распространяется видео с животным, предположительно косулей, которая в сильный буран буквально примерзла к асфальту. Видео снято в Костанайской области, передает NUR.KZ.

Сильный буран, который вчера настиг Костанайскую область, застал врасплох не только людей, но и, по всей видимости, диких животных.

В местном Instagram-паблике опубликован ролик с животным, предположительно косулей, примерзающей к дорожному полотну. Очевидцы сняли животное на видео. На кадрах видно, что косуля жива, потому что мотает головой и смотрит по сторонам. Но при этом сдвинуться с места животное явно не может.

Голос за кадром утверждает, что косулю обнаружили рядом с селом Большая Чураковка в Костанайской области.

"Да, не каждый день такое увидишь", - делится автор видео.

О дальнейшей судьбе дикого животного ничего не известно.

Напомним, накануне мы писали о том, что из-за сильного бурана в Костанайской области произошло массовое ДТП с участием 10 автомашин. Один человек был доставлен в больницу.

Также автомобиль электриков, спешивших на ремонт сетей, сдуло ветром с дороги.

Позже к жителям региона из-за разыгравшей непогоды в области обратились полицейские, записав видеосообщение прямо с трасс, где оказывают помощь застрявшим на дорогах. Стражи порядка рекомендовали костанайцам не выезжать в дорогу в непогоду.

Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?

Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте ДЧС ЗКО. Чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах: