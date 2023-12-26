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Занесенные снегом полицейские обратились к жителям Костанайской области (видео)

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Полицейский в Костанайской области
Полицейский. Кадр из видео: ДП Костанайской области

Занесенные снегом полицейские обратились к жителям Костанайской области с настоятельной просьбой не выезжать из населенных пунктов. Из-за бурана на некоторых дорогах наблюдается нулевая видимость, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, в регионе сохраняется сложная дорожная ситуация.

Нулевая видимость наблюдается на многих загородных трассах. 7 автодорог республиканского и 23 областного значения закрыты для всех видов транспорта.

Полицейские просят водителей не игнорировать сообщения о закрытии трасс, не подвергать себя опасности и воздержаться от дальних поездок. Те, кто уже за рулем, должны строго соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.

"Жителей Костанайской области просим не покидать свои населенные пункты без необходимости в связи с погодными условиями, так как на улице метель, плохая видимость, гололед.

На трассе Алматы - Екатеринбург метель, видимость метр-два. В связи с этим просим не выезжать без необходимости из своих населенных пунктов в другие населенные пункты. Оставайтесь на местах", - обратился к жителям региона инспектор группы патрульных полицейских Сарыкольского ОП Валерий Кошелев.

Из-за погодных условий в Костанае не работают около 15 светофоров. Патрульные регулируют движение автомобилей вручную.

Напомним, ранее стало известно о массовом ДТП, произошедшем в Костанае. В нем участвовало 10 автомобилей. Один пострадавший доставлен в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

Также сообщалось, что в Лисаковске снесло установленную на площади новогоднюю елку. В городском акимате пояснили, что это произошло из-за ветра со снегом порывами до 23 м/с. На место незамедлительно выехали представители отдела ЖКХ и подрядной организации. Сейчас елка демонтирована. Восстановительные работы планируются после улучшения погодных условий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2052703-zanesennye-snegom-politseyskie-obratilis-k-zhitelyam-kostanayskoy-oblasti-video/

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