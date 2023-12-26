Бригаду электриков сдуло ветром с дороги в Костанайской области (видео)

Страшный буран, обрушившийся сегодня на Костанайскую область, сковал движение на дорогах. Автомобиль электриков, спешивших на ремонт, сдуло ветром с дороги, передает издание "Костанайские новости".

Бригада электриков попала в трудную ситуацию на заснеженной дороге. Видео с места происшествия появилось в Сети.

"Это бригада электриков, которую буквально сдуло ветром с дороги. Ремонтировать что-либо в такую погоду сейчас и сложно, и опасно. Это обычные люди. Предлагаю, пока циклон не пройдет, не торопить с восстановительными работами.

Сейчас все внимание штаба ЧС обращено на недопущение нанесения ущерба здоровью и гибели людей. Слава богу, мороза нет, дома никому опасность не угрожает, но очень много людей, в том числе непослушных, кто вне населенных пунктов", - прокомментировал ситуацию руководитель ДЧС Костанайской области Кайрат Касым.

По данным акимата региона, из-за неблагоприятных погодных условий отсутствует электроэнергия в 103 населенных пунктах.

Как сообщает ДЧС Костанайской области на своей официальной странице в Instagram, сегодня в буране спасли роженицу возле села Костомар.

Машина скорой помощи с женщиной из-за непогоды оказалась в ловушке. Благодаря оперативности службы спасения роженицу эвакуировали из застрявшего транспорта.

Напомним, ранее занесенные снегом полицейские обратились к жителям Костанайской области с настоятельной просьбой не выезжать из населенных пунктов. Нулевая видимость наблюдается на многих загородных трассах. 7 автодорог республиканского и 23 областного значения закрыты для всех видов транспорта.

Также стало известно о массовом ДТП с участием 10 машин, произошедшем в Костанае. Один человек был доставлен в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

Кроме того, в Лисаковске снесло установленную на площади новогоднюю елку. В городском акимате рассказали, что всему виной стал ветер со снегом порывами до 23 м/с. На место выехали представители отдела ЖКХ и подрядной организации. Сейчас елка демонтирована. Восстановительные работы планируются после улучшения погодных условий.