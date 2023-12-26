Буран в Костанае: последствия столкновения 10 авто сняли на видео

Сегодня утром в Костанае произошло массовое ДТП. В него попали 10 автомобилей. Один человек доставлен в больницу. Обстоятельства аварии выясняются, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Костанайской области.

По информации пресс-службы ДП Костанайской области, утром 26 декабря около 11.10 в Костанае произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей. Авария случилась на проспекте Абая около одного из торговых домов.

В настоящее время с места происшествия в медицинское учреждение доставлен 1 человек.

На месте работают сотрудники батальона патрульной полиции УП Костаная. Обстоятельства ДТП выясняются.

Вчера, 25 декабря, на трассе в Акмолинской области произошло массовое ДТП - столкнулись пять автомобилей. В результате аварии погиб мужчина.

В начале месяца в массовую аварию в Кокшетау попал 16-летний подросток. Он находился за рулем машины отца своего друга и скрылся с места аварии. Вместе с 14-летним приятелем и 17-летней девушкой он решили прокатиться по городу. В результате подросток, не соблюдая скоростной режим, не справился с рулевым управлением и попал в ДТП.