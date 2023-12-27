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Занятия в школах отменили в некоторых регионах Казахстана

Опубликовано:

Ученики в школе
Школа. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Из-за ухудшения погодных условий в некоторых регионах Казахстана было решено отменить занятия в школах и перевести учеников на дистанционку, передает NUR.KZ.

По информации официального Telegram-канала акимата области Абай, 1-11 классы первой смены школ города Семей переведены на дистанционный формат обучения.

Остальные школы городов и районов 27 декабря учатся в штатном режиме.

По информации акимата Кокшетау, в среду в связи с сильным гололедом и усилением ветра до 28 м/с учащиеся первой смены 1-11 классов тоже переходят на дистанционный формат обучения.

Как пишет Alau, в Костанае, Наурзумскогм и Узункольском районах школьники 0-11 классов, которые обучаются в первую смену, тоже переведены на дистанционный формат обучения. В регионе наблюдаются сильный ветер, гололед, снежные заносы.

Напомним, что 27-28 декабря в Казахстане синоптики прогнозировали ухудшение погодных условий - в ряде регионов страны ожидаются снегопады. На севере страны прогнозируется усиление ветра до 30 м/с.

Ухудшение погоды ожидается сегодня и в мегаполисах Казахстана - в Алматы и Шымкенте пообещали дождь, а в Астане - снегопад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052815-zanyatiya-v-shkolah-otmenili-v-nekotoryh-regionah-kazahstana/

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