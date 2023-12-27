Из-за непогоды в Кокшетау надломилась главная елка, а в СКО отменили предновогодние мероприятия

На север Казахстана после непривычного потепления вновь нагрянула непогода - дороги скованы гололедом, в нескольких регионах бушует сильный ветер, передает сайт телеканала КТК.

"Вчера лил дождь. Сегодня страшный гололед. Люди падают, ходить невозможно. Улицы песком только в центре засыпали. Я прошу акимат, коммунальные службы: пройдитесь по улицам, посмотрите – как нам здесь ходить?!" - жалуется жительница Кокшетау Мариям Жаманбаева.

Аномальное потепление привело к массовому таянию снега. Ситуацию усугубил проливной дождь. В считанные часы вода превратила улицы и тротуары в настоящий каток.

Из-за стихии в Кокшетау вчера пришлось отменить торжественное зажжение главной новогодней елки. Власти сочли массовое мероприятие в такую погоду опасным. Тем более что сама 22-метровая красавица не выдержала сильнейших порывов ветра и надломилась.

В Петропавловске тоже из-за непогоды отменены предновогодние мероприятия - сегодня здесь должно было состояться торжественное открытие новогоднего городка. Парк на берегу озера Пестрое, где он расположен, превратился в сплошной каток, поэтому здесь просто невозможно закончить работы.

Шквальный ветер и буран парализовали движение на обледенелых автотрассах.

Синоптики объясняют природные катаклизмы влиянием атлантического циклона. Порадовать жителей северных регионов пока нечем - непогода продержится еще как минимум несколько дней.

"В ближайшие дни влияние циклона сохранится. Ожидается неустойчивая погода с порывистым ветром, метелью, осадками и гололедом.

Ближе к Новому году ожидается понижение температуры воздуха ночью до 15-20 градусов мороза, днем до 7-12 градусов мороза", - рассказали в "Казгидромете".

Источник: КТК

Отметим, непогода накрыла и Костанайскую область - накануне занесенные снегом полицейские обратились к жителям региона с настоятельной просьбой не выезжать из населенных пунктов.

Из-за метели и плохой видимости в областном центре случилось массовое ДТП - столкнулись 10 авто. В результате один человек попал в больницу.

А в Лисаковске снесло установленную на площади новогоднюю елку. В городском акимате рассказали, что всему виной стал ветер со снегом порывами до 23 м/с.