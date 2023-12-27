Ледовый городок за 53 млн тенге растаял в Павлодаре (видео)
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В Павлодаре 40-градусные морозы сменились плюсовой температурой. Из-за резкого потепления ледовый городок, который открыли лишь неделю назад, растаял, передает сайт телеканала КТК.
Как сообщает телеканал, ледовой городок в Павлодаре возводят уже второй год подряд. Власти говорят: делают его, чтобы согреть сердца павлодарцев и гостей города. Но плюсовая температура внесла свои коррективы.
Ледяные горки в городе тоже тают на глаза, а сам ледовый городок, на который потратили 53 млн тенге, сейчас больше напоминает город на воде.
Но в акимате призывают не расстраиваться. Чиновники объясняют, что деньги были выделены не только на стройку ледяных изваяний, но и их содержание. Так что как только погода позволит, все будет восстановлено.
При этом синоптики морозов пока не обещают. По их морозам, столбики термометров до конца недели опустятся максимум до минус 9. И то ночью.
Горожане новость о растаявшем атрибуте праздника восприняли по-разному.
"Жалко, конечно, столько денег потратили. Ну что теперь поделать? Все равно нам новогоднее настроение никто не испортит. Погода раз такая получается, говорят же, нет у природы плохой погоды",
"Ну, я считаю, что на эти 53 миллиона можно было построить что-нибудь такое… практичное. Точно не изо льда, погода сейчас резко меняется. Так и предполагали, что будет теплая зима", - поделились павлодарцы с телеканалом.
Источник: КТК
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052802-ledovyy-gorodok-za-53-mln-tenge-rastayal-v-pavlodare-video/