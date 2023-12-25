Метель, гололед и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в нескольких регионах Казахстана

Жителей ряда регионов Казахстана предупредили об ухудшении погодных условий - по Казахстану объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане 26 декабря ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный - порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с.

Завтра на севере, востоке Карагандинской области прогнозируется низовая метель, гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный на большей части области порывы 15-20 м/с, днем на севере, востоке области временами 23-28 м/с.

В Жамбылской области во вторник обещают ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области временами 30 м/с и более.

На севере области Ұлытау ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный на большей части области порывы 15-20, временами 25 м/с.

26 декабря в центре, на востоке, западе Кызылординской области прогнозируют гололед. На востоке области туман. Ветер южный на севере, в центре области 15-20, ночью порывы 23 м/с.

Предстоящей ночью и утром на севере, востоке, юге Атырауской области будет туман, гололед, днем на севере, востоке области низовая метель. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области 15-20 м/с.

26 декабря на большей части Костанайской области ожидаются осадки (преимущественно снег), на западе, севере области сильный снег, метель. На юге, востоке области гололед, туман.

Завтра на севере Павлодарской области синоптики обещают туман, гололед - на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, ночью на западе области порывы 15-20, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с.

А на западе, юге Актюбинской области - туман и гололед. Ночью на востоке области метель. Ветер западный с переходом на южный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

26 декабря на севере, юге, в горных районах Алматинской области временами тоже ожидается туман, на дорогах гололедица.

Во вторник на большей части Северо-Казахстанской области пройдут осадки (дождь, снег), возможны метель, гололед. Ночью и утром на востоке области - туман. Ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью на севере, западе, юге области, днем на большей части области порывы 23-28 м/с, на севере, западе, юге области временами 30 м/с и более.

В Акмолинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с, ночью на севере, западе, в центре области, днем на большей части области порывы 23-28 м/с, на севере, западе, в центре области временами 30 м/с и более.

26 декабря на севере, юге, в горных районах области Жетісу временами возможен туман, а на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20, в районе Алакольских озер 23-28 м/с.

Завтра днем на западе, севере, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается метель и гололед. Ветер юго-восточный, южный на севере, востоке, юго-востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

Днем во вторник на западе, севере, в центре области Абай тоже ожидается метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с.

А на севере, востоке Западно-Казахстанской области возможен туман. Ночью и утром на западе, севере области гололед. Ветер юго-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

26 декабря ночью и утром в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, в центре области туман, гололед. Ветер юго-западный, западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, ночью порывы 23 м/с.

Предстоящей ночью и утром на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области пообещали туман, гололед. Ветер юго-западный, западный на западе, юге области 15-20 м/с.

Отметим, в ближайшие дни в Казахстане пообещали выпадение осадков - пройдут дожди и снегопады.

Ранее синоптики сообщили, что на этой неделе в Астане в течение шести дней, с 26 по 31 декабря, будет идти снег.

В Алматы в преддверии Нового года тоже ожидается снег: синоптики обещают трехдневный снегопад с 28 по 30 декабря.

А в Шымкенте в начале этой недели потеплеет до +19 градусов, но после ожидается похолодание и выпадение осадков, ближе к выходным - снег.