Дожди и снегопад ожидаются в казахстанских мегаполисах во вторник
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 26 декабря - во всех трех городах обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 7 градусов, а ночью опустится до 2 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до 4 градусов, ночью температура снизится до -4 градусов. Скорость ветра – 12,3 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 12 градусов, ночью опустятся до 3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,2 м/с.
Напомним, накануне жителей ряда регионов страны предупредили об ухудшении погодных условий - почти по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052585-dozhdi-i-snegopad-ozhidayutsya-v-kazahstanskih-megapolisah-vo-vtornik/