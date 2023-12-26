Дожди и снегопад ожидаются в казахстанских мегаполисах во вторник

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 26 декабря - во всех трех городах обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 7 градусов, а ночью опустится до 2 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до 4 градусов, ночью температура снизится до -4 градусов. Скорость ветра – 12,3 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 12 градусов, ночью опустятся до 3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,2 м/с.

Напомним, накануне жителей ряда регионов страны предупредили об ухудшении погодных условий - почти по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение.