Выговор получило руководство бригады, убиравшей "невидимый" снег в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек в СЦК сегодня прокомментировал нашумевшее видео, где техника работала на улицах без снега, передает корреспондент NUR.KZ.

В Астане в этом году долго не было снега, тем не менее снегоуборочная техника активно работала в городе.

Один из таких выездов, когда снегоуборочная техника работала на улицах без снега, жители сняли на видео и выложили в соцсети. Такое положение дел вызвало возмущение у горожан.

"Я тоже видел это видео. По объяснению руководства “Астана Тазалық”, это убирали лед на так называемой "прибордюрке". Но при этом за это руководство этой бригады и “Астана Тазалық” получили выговор", - заявил Женис Касымбек.

Напомним, что видео с уборкой "невидимого" снега распространилось в Сети в ноябре текущего года. Казахстанцы возмутились увиденными кадрами.

Тогда видео прокомментировали в акимате столичнного района Алматы.

"В связи с выпавшим снегом ТОО "Астана Тазалық" были проведены работы по уборке снега с прибордюрной части дорог. В целях оперативной уборки работы проведены лаповыми погрузчиками с последующим вывозом снега на снежный полигон", - пояснили в ведомстве.

Стоит отметить, что первый снегопад в Астане прошел еще в октябре - 28 числа жители столицы тоже делились кадрами выпавших осадков. Кроме того, первый "серьезный" снег выпал в столице за несколько дней до появления нашумевшего видео об уборке "невидимого" снега в Сети.

В декабре же в Астане наступила настоящая зима: прошли обильные снегопады, на город обрушились морозы, из-за которых власти вводили ряд ограничений - закрывались трассы, школьников переводили на дистанционку, было приостановлено движение пригородных маршрутов.