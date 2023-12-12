Движение 12 пригородных маршрутов приостановили в Астане из-за холода

12 пригородных маршрутов в Астане не вышли на линию сегодня, 12 декабря, из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation System.

В связи с ухудшением погодных условий временно приостановлено движение пригородных маршрутов № 300, 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317, 327, 328, 329.

Остальные пригородные маршруты на линии, сообщили в Instagram-профиле CTS.

В Астане сегодня ожидается переменная облачность. Дневная температура воздуха будет равна -24 градусам, ночью снизится до -32 градусов. Скорость ветра – 6,7 м/с.

Отметим, что сегодня в столице отменили занятия для всех школьников и студентов 1-2 курса колледжей из-за непогоды. В акимате сообщили, что температура воздуха в ближайшие дни опустится ниже 33 градусов. Из-за этого граждан попросили соблюдать меры безопасности, они следующие: