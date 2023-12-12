Движение 12 пригородных маршрутов приостановили в Астане из-за холода
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12 пригородных маршрутов в Астане не вышли на линию сегодня, 12 декабря, из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation System.
В связи с ухудшением погодных условий временно приостановлено движение пригородных маршрутов № 300, 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317, 327, 328, 329.
Остальные пригородные маршруты на линии, сообщили в Instagram-профиле CTS.
В Астане сегодня ожидается переменная облачность. Дневная температура воздуха будет равна -24 градусам, ночью снизится до -32 градусов. Скорость ветра – 6,7 м/с.
Отметим, что сегодня в столице отменили занятия для всех школьников и студентов 1-2 курса колледжей из-за непогоды. В акимате сообщили, что температура воздуха в ближайшие дни опустится ниже 33 градусов. Из-за этого граждан попросили соблюдать меры безопасности, они следующие:
- при объявлении штормовых предупреждений воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния;
- следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движений транспортных средств на автодорогах;
- в случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. Держитесь подальше от деревьев, нависающих конструкций, линии электропередач и рекламных щитов;
- не оставляйте детей без присмотра.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050347-dvizhenie-12-prigorodnyh-marshrutov-priostanovili-v-astane-iz-za-holoda/