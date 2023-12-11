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Школьники Астаны вновь останутся дома из-за непогоды

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Школьники идут домой
Школьники. Иллюстративное фото: Imgorthand / Getty Images

Занятия в школах отменили в Астане и ряде регионов страны из-за непогоды - сотни школ вновь перевели на дистанционку предает корреспондент NUR.KZ.

По информации управления образования Астаны, в связи с ухудшением погодных условий 11 декабря 2023 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения. Информацию опубликовали в официальном Telegram-канале ДЧС города.

Ранее столичных школьников уже оставляли дома из-за плохой погоды.

Стоит отметить, что накануне, 10 декабря, вечером в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры -30...-35 градусов) были введены ограничения движения на всех автодорогах республиканского значения из города Астаны для общественных и грузовых транспортных средств.

Кроме того, по информации управления образования Кызылординской области, свыше 85 тыс. учеников из 225 школ региона отправили на дистанционку из-за плохой погоды. В Казалинском и Аральском районах - учеников 0-11 классов, в Жалагашском, Кармакшинском, Сырдарьинском районах и в Кызылорде - учащихся 0-4 классов.

В Шиельском и Жанакорганском районах школы работают в штатном режиме.

Также накануне сообщалось о переводе на дистанционку школьников Актау и Костаная.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050135-shkolniki-astany-vnov-ostanutsya-doma-iz-za-nepogody/

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