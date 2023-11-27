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На видео с уборкой "невидимого" снега в Астане отреагировали в акимате

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Уборка улиц спецтехникой
Уборка улиц спецтехникой. Кадр из видео: t.me/egovpress

В соцсетях появились кадры, на которых спецтехника, по словам автора видео, убирает отсутствующий снег в Астане. Ситуацию прокомментировали в акимате района "Алматы", передает NUR.KZ.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Egov press. Судя по кадрам, спецтехника занимается уборкой улиц.

"Похоже, аким Астаны Женис Касымбек решил убрать несуществующий снег", – говорится в описании к ролику.

Казахстанцы также возмутились увиденными кадрами.

"Невидимый снег", "Репетируют", "Это они грязный воздух убирают, ничего вы не понимаете", "Не снег, может грязь и мусор убирают", – пишут в комментариях пользователи соцсетей.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Между тем в комментариях к публикации есть и ответ акимата района "Алматы" по данной ситуации.

"В связи с выпавшим снегом ТОО "Астана Тазалық" были проведены работы по уборке снега с прибордюрной части дорог. В целях оперативной уборки работы проведены лаповыми погрузчиками с последующим вывозом снега на снежный полигон", – пояснили в ведомстве.

Напомним, сегодня синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие семь дней – на этой неделе два дня подряд в столице будет снегопад.

Кроме того, специалисты отмечают, что туманы, гололед, усиление ветра ожидаются 28 и 30 ноября в северных регионах с порывами до 23-28 м/с и с низовой метелью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047809-na-video-s-uborkoy-nevidimogo-snega-v-astane-otreagirovali-v-akimate/

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