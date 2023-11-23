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Снег выпал в Астане (фото, видео)

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Снегопад в Астане
Снег. Фото: NUR.KZ

В Астане выпал первый "серьезный" снег. Горожане радуются и шутят между собой, что теперь в городе "официально" наступила зима, передает корреспондент NUR.KZ.

В этом году погода долго радовала жителей Астаны. Сегодня ближе к обеду в городе выпал долгожданный снег. Ближе к вечеру даже начало "заметать".

Ребенок радуется снегу
Снег. Фото: NUR.KZ

Снег чрезвычайно обрадовал детвору.

Снегопад в Астане
Снег. Фото: NUR.KZ

Напомним, что ранее синоптики жителям Астаны прогнозировали снегопад. Кроме того, ночью температура снизится до -2 градусов. Скорость ветра прогнозировалась около 11,4 м/с.

Вчера в связи с ухудшением погодных условий выезд из Астаны был закрыт по всем направлениям. Дорожные службы предупреждали водителей об ограничениях из-за непогоды.

Снегопад в Астане
Снег. Фото: NUR.KZ

Снегопад в Астане
Снег. Фото: NUR.KZ

Ранее полиция Астаны обращалась с предупреждением к водителям.

Стоит отметить, что первый снегопад в Астане прошел еще в октябре - 28 числа жители столицы тоже делились кадрами выпавших осадков.

Отметим, что с конца прошлой недели в Казахстане бушует непогода - в центральной части страны дороги превратились в каток, на западе опасаются последствий сильного ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047349-sneg-vypal-v-astane-foto/

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