Снег выпал в Астане (фото, видео)
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В Астане выпал первый "серьезный" снег. Горожане радуются и шутят между собой, что теперь в городе "официально" наступила зима, передает корреспондент NUR.KZ.
В этом году погода долго радовала жителей Астаны. Сегодня ближе к обеду в городе выпал долгожданный снег. Ближе к вечеру даже начало "заметать".
Снег чрезвычайно обрадовал детвору.
Напомним, что ранее синоптики жителям Астаны прогнозировали снегопад. Кроме того, ночью температура снизится до -2 градусов. Скорость ветра прогнозировалась около 11,4 м/с.
Вчера в связи с ухудшением погодных условий выезд из Астаны был закрыт по всем направлениям. Дорожные службы предупреждали водителей об ограничениях из-за непогоды.
Ранее полиция Астаны обращалась с предупреждением к водителям.
Стоит отметить, что первый снегопад в Астане прошел еще в октябре - 28 числа жители столицы тоже делились кадрами выпавших осадков.
Отметим, что с конца прошлой недели в Казахстане бушует непогода - в центральной части страны дороги превратились в каток, на западе опасаются последствий сильного ветра.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047349-sneg-vypal-v-astane-foto/