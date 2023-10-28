Снегопад начался в Астане (фото)

Первый "настоящий" снегопад начался в Астане - ближе к 23:00 при температуре 0 градусов на столицу обрушилась "снежно-ледяная изморозь", как ее синоптики описывают в прогнозе погоды, передает корреспондент NUR.KZ.

Снегопад в столице случается не в первый раз за эту осень, но снежных осадков в таком количестве еще не было - зеленую траву покрыло небольшими сугробами, а дороги - мокрой жижей, которая, если верить предупреждению 112, завтра превратится в гололед.

Первый снег в Астане: NUR.KZ / Алена Бутенко

Первый снег в Астане: NUR.KZ / Алена Бутенко

Сейчас в Астане 0 градусов - такая температура продержится почти всю ночь и опустится, по данным синоптиков, до -1 либо до -4 градусов.

Первый снег в Астане: NUR.KZ / Алена Бутенко

Первый снег в Астане: NUR.KZ / Алена Бутенко

Первый снег в Астане: NUR.KZ / Алена Бутенко

Также синоптики сообщают о сугробах высотой в 3-7 сантиметров и предупреждают, что будет скользко.

Первый снег в Астане: NUR.KZ / Алена Бутенко

Первый снег в Астане: NUR.KZ / Алена Бутенко

Первый снег в Астане: NUR.KZ / Алена Бутенко

Завтра, 29 октября, прогноз погоды обещает дождь со снегом и температуру от 0 до +3 градусов. Всю предстоящую неделю астанчан ждут осадки и плюсовая температура - от +3 до +10.

Первый снег в Астане: NUR.KZ / Алена Бутенко

Первый снег в Астане: NUR.KZ / Алена Бутенко

Когда в столицу придет "настоящая" зима пока неизвестно - предположительно, с 6 ноября начнут усиливаться ночные морозы, а с середины ноября градусники перестанут показывать плюс в дневное время.