Интерактивная карта возвращенных земель заработала в Казахстане

Степь. Иллюстративное фото: longtaildog / Getty Images

В Казахстане заработала интерактивная карта сельхозземель возвращенных в государственную собственность. Ее совместно разработали Министерство сельского хозяйства и Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности, сообщается на официальном сайте МСХ РК.

Как пояснили в ведомстве, на геосервисе jerkarta.gharysh.kz размещена вся информация о ранее неиспользуемых и выданных незаконно участках, которые были возвращены государству.

В министерстве подчеркнули, что интерактивная карта позволит гражданам в любое время осуществлять мониторинг по возвращенным сельхозземлям и станет ориентиром для подачи заявлений в местные исполнительные органы о предоставлении права на эти участки.

"В свою очередь это послужит вовлечению в оборот неиспользуемых годами сельхозугодий, а также обеспечению жителей необходимыми площадями для сельского хозяйства. На сегодняшний день завершается процесс разработки инфографики в разрезе областей и районов, а также наполнение интерфейса портала", – говорится в сообщении.

Как считают в МСХ, внедрение интерактивной карты сделает работу по распределению возвращенных сельхозземель более прозрачной и открытой.

Дальнейший мониторинг перераспределения участков планируется осуществлять на платформе Единого государственного кадастра недвижимости, к которому имеют доступ территориальные департаменты по управлению земельными ресурсами, акиматы и сотрудники прокуратуры.

"Для обеспечения прозрачности процесса перераспределения предлагается реализовать модуль проведения конкурсов на базе Электронной торговой площадки. В настоящее время, согласно законодательству, конкурс по передачу права на землепользование проводится на бумаге", – добавили в ведомстве.

Напомним, ранее министра сельского хозяйства раскритиковали парламентарии из-за доклада о землях, возвращенных государству.

"Вы выступили с красивым докладом о том, что возвращаются тысячи гектаров. Но я хочу рассказать вам, что по этому поводу думает народ. В какую бы область вы ни поехали, земли и по левую, и по правую сторону принадлежат акимам. Нет возвращенных земель", – заявил на заседании мажилиса депутат Берик Дюсембинов.

В свою очередь глава МСХ Ербол Карашукеев отметил, что в 2022 году вернули государству 5,2 миллиона гектаров. В основном эти земли были сформированы, по его словам, за счет крупных участков, которые не были должным образом эффективно использованы.

Тогда же министр анонсировал запуск специальной интерактивной карты, на которой можно бы было увидеть, откуда и в каких областях были возвращены земли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005598-interaktivnaya-karta-vozvraschennyh-selhozzemel-zarabotala-v-kazahstane/