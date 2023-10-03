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"Имеют право": дорогу на плато Асы перегородили забором

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Забор на плато Асы
Забор на плато Асы. Фото: kolesa.kz

Фото заграждений недалеко от обсерватории на высокогорном плато Асы появились в Сети - туристы сообщили, что проезд туда теперь запрещен. Корреспонденты Kolesa.kz выяснили подробности.

Туристы сообщили о том, что теперь до плато Асы не добраться - дорогу у обсерватории перегородили.

"Имейте в виду, что привычная точка для стоянки на плато Ассы больше недоступна, перегородили все и повесили таблички, что проезд строго запрещен. Туалеты также снесли", - сообщили они.

Сначала корреспонденты издания попытались выяснить о произошедшем у сотрудников Иле-Алатауского национального парка, однако там пояснили, что территория обсерватории не относится к Нацпарку.

Ответ удалось получить у представителей акимата Енбекшиказахского района. По их словам, ограждения были установлены сотрудниками обсерватории.

"Территория обсерватории на плато Асы - 15 гектаров. Так как это частная территория, ее владельцы имеют право огородить свою собственность, но дороги общего пользования при этом остались открыты", - пояснили в акимате.

Как говорится на сайте астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ), обсерватория им. Омарова находится на высокогорном плато Асы-Тургень, на высоте 2750 м над уровнем моря, в 75 км к востоку от Алматы.

Регулярные наблюдения здесь начались в 1981 году на телескопе “Zeiss-1000”.  А 27 июля 2017 был введен в эксплуатацию крупнейший телескоп в Казахстане АЗТ-20.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039397-imeyut-pravo-dorogu-na-plato-asy-peregorodili-zaborom/

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