"Имеют право": дорогу на плато Асы перегородили забором

Фото заграждений недалеко от обсерватории на высокогорном плато Асы появились в Сети - туристы сообщили, что проезд туда теперь запрещен. Корреспонденты Kolesa.kz выяснили подробности.

Туристы сообщили о том, что теперь до плато Асы не добраться - дорогу у обсерватории перегородили.

"Имейте в виду, что привычная точка для стоянки на плато Ассы больше недоступна, перегородили все и повесили таблички, что проезд строго запрещен. Туалеты также снесли", - сообщили они.

Сначала корреспонденты издания попытались выяснить о произошедшем у сотрудников Иле-Алатауского национального парка, однако там пояснили, что территория обсерватории не относится к Нацпарку.

Ответ удалось получить у представителей акимата Енбекшиказахского района. По их словам, ограждения были установлены сотрудниками обсерватории.

"Территория обсерватории на плато Асы - 15 гектаров. Так как это частная территория, ее владельцы имеют право огородить свою собственность, но дороги общего пользования при этом остались открыты", - пояснили в акимате.

Как говорится на сайте астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ), обсерватория им. Омарова находится на высокогорном плато Асы-Тургень, на высоте 2750 м над уровнем моря, в 75 км к востоку от Алматы.

Регулярные наблюдения здесь начались в 1981 году на телескопе “Zeiss-1000”. А 27 июля 2017 был введен в эксплуатацию крупнейший телескоп в Казахстане АЗТ-20.