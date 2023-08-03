В собственность Казахстана вернули месторождения золота, угля и нефти

Нефтяная вышка. Иллюстративное фото: crstrbrt / Getty Images

Первый вице-премьер-министр Казахстана Роман Скляр провел совещание по возврату в госсобственность месторождений полезных ископаемых, сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

Сейчас правительства Казахстана пересматривает контракты и лицензии недропользователей, которые нарушили их условия.

"По итогам проведенного анализа уполномоченными органами расторгнуты 118 контрактов (с начала 2023 года – 19 контрактов) и 245 лицензий по твердым полезным ископаемым (ТПИ) (с начала 2023 года – 42 лицензий), а также 27 контрактов по углеводородному сырью (с начала 2023 года – 15 лицензий)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате в государственный фонд были возвращены месторождения золота, угля, железа, меди, углеводородов, бокситов, полиметаллов. Далее же, по данным правительства, они выставляются на открытый аукцион для передачи новым инвесторам.

"Это обеспечивает дополнительный приток инвестиций в сферу недропользования", – объяснили специалисты.

Так, по итогам аукционов, проведенных в 2023 году, в бюджет страны уже уплачен подписной бонус на сумму 1,5 млрд тенге. При этом новые инвестиции в геологоразведку по углеводородному сырью составят более чем 15,7 млрд тенге.

"Принять участие в аукционе на предоставление права недропользования могут все заинтересованные инвесторы. Информация об их проведении в обязательном порядке размещается в республиканских печатных изданиях и на интернет-ресурсах госорганов", – добавили представители кабмина.

Вместе с тем уполномоченными органами ведется работа по применению штрафных санкций к недропользователям, нарушившим финансовые обязательства. Так, в доход государства взыскана неустойка в размере 934 млн тенге по ТПИ (с начала 2023 года 603 млн тенге), а также погашена задолженность на 1,94 млрд тенге по 9 контрактам в сфере углеводородного сырья.

Работа правительства по дальнейшему развитию сферы недропользования будет продолжена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2031149-v-sobstvennost-kazahstana-vvernuli-mestorozhdeniya-zolota-uglya-i-nefti/