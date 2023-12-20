40-градусные морозы сменились оттепелью в СКО: полицейские обратились к жителям

На севере Казахстана 40-градусные морозы сменились сильной оттепелью, из-за чего дороги в регионе сковал гололед. В связи с этим полицейские обратились к водителям, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, в последние дни в Северо-Казахстанской области термометры показывают примерно минус 3 градуса, хотя еще на той неделе в регионе стояли морозы ниже 40 градусов. Из-за столь резкого потепления на дорогах массово образовались колеи, с которыми дорожники не успевают справиться.

Ситуацию усугубляет и сильный гололед. Удержаться сложно даже крупногабаритному транспорту.

Так, в понедельник на трассе Петропавловск – Жезказган слетел в кювет пассажирский автобус, следовавший в курортное Имантау. Авария чудом обошлась без жертв. С травмами госпитализирован один из 25 пассажиров.

Полицейские отмечают, что в ближайшие дни в регионе ожидается еще больше проблем на дорогах.

"С 21 по 24 декабря текущего года ожидается ухудшение погодных условий. Будет буран, ограничение видимости, в связи с чем просим водителей быть предельно внимательными на дорогах, без острой необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.

Если же вы выезжаете, то нужно иметь при себе обязательно теплую одежду, средства первой помощи, зарядить свой мобильный телефон, быть на связи всегда и по возможности в дальние поездки не брать с собой детей", - обратился к водителям старший инспектор по особым поручениям УМПС ДП СКО Азамат Жамуков.

Источник: КТК

Морозы в Казахстане

Напомним, на прошлой неделе почти по всей стране установились сильные морозы. Из-за резкого похолодания в пяти областях Казахстана на республиканских трассах застряли порядка 400 единиц авто.

В МЧС показали, как спасали замерзших казахстанцев на трассах. Спасатели подчеркнули, что несмотря на предупреждения, граждане продолжают игнорировать погодные условия и рекомендации МЧС.

В Жамбылской области 15 декабря было принято решение объявить режим ЧС природного характера - на трассах региона застряли сотни грузовиков, тысячи людей остались без электричества из-за обрывы линии электропередачи, 11 пассажирских поездов не могли выехать в пункты назначения. В регион даже прибыли спасатели из Кыргызстана, чтобы помочь вызволить застрявшие на трассах автомобили.

Добавим, что ранее синоптики рассказывали, какой будет погода в последние две недели года в Казахстане - на большей части страны ожидаются метели, порывистый ветер и гололед, в отдельных районах прогнозируют сильные осадки.