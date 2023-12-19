Метель, гололед и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в некоторых регионах Казахстана

Почти по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий - завтра ожидаются осадки, гололед и сильный ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В среду, 20 декабря, в Астане прогнозируется низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

20 декабря ночью в горных районах, днем на севере, западе Туркестанской области ожидается гололед. На западе, юге, в горных и предгорных районах области - туман. На севере, в горных районах области низовая метель. Ветер юго-западный на севере, западе, в горных районах области 15-20, ночью на горных перевалах порывы 23 м/с.

Завтра на юге Павлодарской области возможна низовая метель, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В среду днем на большей части Костанайской области обещают осадки, на севере области - сильные осадки (снег, дождь), метель. Днем на севере, западе области возможен гололед. На востоке области - туман. Ветер юго-западный ночью на юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на севере, западе области временами порывы 25 м/с.

20 декабря ночью на юге, востоке Северо-Казахстанской области, днем на севере, западе, юге области ожидается метель. Ночью и утром на юго-западе области пообещали туман. Ветер юго-западный ночью на юге, востоке области, днем на большей части области 15-20 м/с, днем на западе, юге области порывы 25 м/с.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на юге, в горных районах Алматинской области пообещали туман. Ветер западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Алматы 20 декабря ночью тоже ожидается туман.

Завтра на севере, востоке Восточно-Казахстанской области прогнозируется метель. Ветер юго-восточный, южный на севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

В среду на севере, западе, в центре области Абай тоже ожидается метель. Ветер юго-западный на севере, западе, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с.

20 декабря днем в горных районах области Жетісу прогнозируется сильный снег. На севере, востоке, в горных райнах области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На севере и востоке Атырауской области завтра пообещали туман и гололед.

Завтра в Акмолинской области ожидается метель. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер юго-западный ночью на юге, востоке области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

20 декабря днем на западе, севере Актюбинской области тоже ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В среду на севере, востоке области Ұлытау будет низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный на востоке области порывы 15-20 м/с.

20 декабря ночью и утром на большей части Мангистауской области ожидается туман. На севере, востоке области ожидается гололед.

Завтра на севере, востоке Карагандинской области прогнозируется низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью и утром на большей части Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный ночью в центре области 15-20 м/с.