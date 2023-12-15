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30 лет независимости Казахстана

Какой будет погода в последние две недели года в Казахстане, рассказали синоптики

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Беседка в снегу в Алматы
Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По данным метеорологов, с 16 по 31 декабря в Казахстане ожидается ослабление морозов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Сообщается, что во второй половине декабря на большей части Казахстана ожидается осадочная погода с метелями, порывистым ветром и гололедом, в конце второй декады в отдельных районах прогнозируются сильные осадки.

Лишь в середине третьей декады по РК ожидается кратковременное прекращение осадков. На юге, юго-востоке страны прогнозируются туманы.

В целом же по Казахстану ожидается ослабление морозов. Так:

  • на западе страны ожидается колебание температуры воздуха ночью – от -7...-15 градусов до -5...+3 градусов, днем – от -3...-8 градусов до 0...+10 градусов;
  • на северо-западе, севере, в центре повышение температуры ночью – от -12...-28 градусов до -2...-10 градусов, в конце периода – понижение до -7...-18 градусов, днем – повышение от -7...-20 градусов до -5...+5 градусов, в конце периода – понижение до -5...-13 градусов;
  • на востоке повышение ночью – от -25...-39 градусов до -3...-13 градусов, днем – от -17...-25 градусов до -5...+5 градусов, в конце периода – понижение до -5...-13 градусов;
  • на юге колебание ночью – от -5...-13 градусов до -5...+2 градусов, днем – от 0...-7 градусов до 0...+10 градусов;
  • на юго-востоке в начале периода ночью – до -8...-26 градусов, днем – до -3...-13 градусов, затем колебание ночью – от -5...-18 градусов до -5...+2 градусов, днем – от 0...-8 градусов до +3...+10 градусов.

Морозы в Казахстане

При этом напомним, сильные морозы в ряде регионов страны наблюдаются с прошлой недели.

Ранее мы сообщали, что из-за сильных морозов и непогоды в пяти областях Казахстана на республиканских трассах застряли порядка 400 единиц авто.

В МЧС рассказывали, как спасали замерзших казахстанцев на трассах. Также были спасены несколько десятков иностранных граждан. Спасатели подчеркивали, что несмотря на предупреждения, граждане продолжают игнорировать погодные условия и рекомендации МЧС.

Кроме того, в аэропорту Алматы пассажиров предупредили, что из-за сильных морозов и непогоды возникают временные проблемы с оборудованием наземного обслуживания.

Сегодня в "КазАвтоЖол" рассказывали о текущей ситуации на дорогах Казахстана – на данный момент ограничение действует в 5 регионах страны.

Также в АО "Пассажирские перевозки" обратились к казахстанцам из-за задержки поездов – они идут со значительным отставанием от графика из-за непогоды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051118-kakoy-budet-pogoda-v-poslednie-dve-nedeli-goda-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/

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