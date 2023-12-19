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Автобус с 25 пассажирами "слетел" в кювет в СКО: есть пострадавший (видео)

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Автобус
Автобус. Кадр из видео: pkzsk.info

В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области пассажирский автобус, в котором находилось 25 человек, "вылетел" в кювет, передает издание Петропавловск.news.

Как пишет издание, автобус направлялся из Петропавловска в Имантау.

В департаменте полиции Северо-Казахстанской области журналистам сообщили, что пострадал один пассажир, которого с места аварии увезли в Кызылжарскую районную больницу.

По данным правоохранителей, 54-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автобус и оказался в кювете.

Напомним, на прошлой неделе в Алматы лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате ДТП пострадал один человек.

А в начале декабря автомобиль "слетел" с трассы в кювет в ЗКО. Сообщалось, что 30-летний водитель "Тойота Камри" не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомашины. В результате аварии погибли три человека, еще двое получили травмы.

Отметим, согласно статье 345 Уголовного кодекса РК, нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть человека, предусматривает следующие виды наказания:

  • если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.
  • если пострадавший получил тяжкий вред здоровью – наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
  • если погиб один человек – наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
  • если погибли двое и более человек – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2051371-avtobus-s-25-passazhirami-sletel-v-kyuvet-v-sko-est-postradavshiy-video/

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