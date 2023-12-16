ДЧС Алматы обратился к горожанам

Спасатели Алматы обратились к горожанам из-за штормового предупреждения - автовладельцев и пешеходов призвали быть предельно осторожными, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Как отметили в ведомстве, синоптики прогнозируют 17 декабря в Алматы туман и гололед - объявлено штормовое предупреждение.

В связи с этим спасатели обратились к алматинцам.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

всегда смотрите перед собой под ноги;

следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифлёного узора;

не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

Отметим, что в выходные в Казахстане прогнозируется постепенное потепление - морозы спадут. Как уточнили синоптики, антициклон, который обусловил ясную и морозную погоду практически по всей территории республики на протяжении всей этой недели, начинает отступать на северо-восток.

Также стало известно, какая погода будет в Казахстане до наступления нового года. Во второй половине декабря на большей части Казахстана ожидается осадочная погода с метелями, порывистым ветром и гололедом, в конце второй декады в отдельных районах прогнозируются сильные осадки. Лишь в середине третьей декады по РК ожидается кратковременное прекращение осадков. На юге, юго-востоке страны прогнозируются туманы.

Напомним, что из-за непогоды движение машин ограничили на трассах пяти областей нашей страны. А в Жамбылской области выставили блокпосты.