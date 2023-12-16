Курсирование поезда отменили из-за непогоды в Жамбылской области

В связи с чрезвычайной ситуацией в Жамбылской области на 1 рейс отменяется курсирование поезда №34/33, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

"Резкое ухудшение погодных условий в Жамбылской области привело к нарушению графика движения пассажирских поездов, связи с этим отменяется курсирование скорого поезда №34/33 Актобе Алматы-1 отправлением с Актобе 17 декабря т.г. прибытием в Алматы-1 18 декабря т.г., отправлением с Алматы-1 18 декабря т.г. прибытием в Актобе 20 декабря на 1 рейс", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании данный состав по маршруту опаздывает более 21 часа.

Отметим, что накануне тоже отменили курсирование пяти поездов в связи с чрезвычайной ситуацией в Жамбылской области.

На сегодняшний день ограничение движения транспорта введено на 8 участках автодорог республиканского значения в 5 областях Казахстана из-за непогоды.

Напомним что в Жамбылской области был введен режим ЧС природного характера.