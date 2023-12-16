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На каких трассах ограничили движение в Казахстане из-за непогоды

Опубликовано:

Дорога перекрыта
Знак. Иллюстративное фото: ДП Жамбылской области

Ограничение движения транспорта введено на 8 участках автодорог республиканского значения в 5 областях Казахстана из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В пресс-службе компании сообщили, что движение ограничили в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, дождь, обильное выпадение осадков, метель, сильный ветер, ограничение видимости).

В настоящее время ограничение действует:

Алматинская область - 1 участок (84 км.)

  • "Алматы-Ташкент-Термез" км. 59-143, уч. с.Жанакурылыс-гр.Жамбылской обл.

Ограничение действует для всех видов транспорта (в связи с ухудшением погодных условий в Жамбылской области).

Атырауская область - 1 участок 

  • "Актобе-Атырау-гр.РФ (на Астрахань)" км 712-893, п.Жанбай до границы РФ (на Астрахань). 

Ограничение действует для всех видов транспорта (дождь, гололед).

Жамбылская область - 4 участка (505 км)

  • "Алматы-Ташкент-Термез" уч. с. Кенен – с. Кайнар (новый перевал Кордай) -95 км;
  • "Шу-Кайнар" уч. Шу-Кайнар – 56 к;
  • "Алматы-Ташкент-Термез" км. 239-593, уч. с.Кайнар-гр.Туркестанской обл. – 354 км;
  • "Алматы-Ташкент-Термез" км. 143-238, уч. гр.Алматинской обл.-с.Кайнар.

Ограничение действует для всех видов транспорта (снег, ограничение видимости, дождь при минусовой температуре, гололед).

Область Жетiсу - 1 участок (100 км)

  • "Ушарал-Достык" уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км.

Ограничение действует для всех видов транспорта (метель, ограничение видимости)

Туркестанская область – 1 участок (61 км)

  • "Алматы-Ташкент-Термез" км. 593-654, уч. гр.Жамбылской обл.-с.Машат – 61 км.

Ограничение действует для всех видов транспорта (в связи с ухудшением погодных условий Жамбылской области).

Отметим, ранее ДЧС Алматинской области сообщал о закрытии участка трассы "Алматы-Ташкент-Термез" на территории региона.

Напомним что в Жамбылской области был введен режим ЧС - на трассах из-за непогоды застряли больше 100 авто. На помощь казахстанским спасателям пришли их коллеги из Кыргызстана.

Накануне курсирование пяти поездов отменили в связи с чрезвычайной ситуацией в Жамбылской области.

Стоит отметить, что сегодня в Жамбылской области были установлены блокпосты из-за ситуации на дорогах в связи с непогодой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051172-na-kakih-trassah-ogranichili-dvizhenie-v-kazahstane-iz-za-nepogody/

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