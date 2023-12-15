Какая погода ждет казахстанцев в праздники, рассказали синоптики

Стало известно, какая погода ждет казахстанцев в предстоящие праздничные дни, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-релиз госметеослужбы "Казгидромет".

Синоптики в эти выходные прогнозируют ослабление морозов.

Антициклон, который обусловил ясную и морозную погоду практически по всей территории Казахстана на протяжении всей этой недели, начинает отступать на северо-восток.

"В связи с этим ожидается ослабление морозов, и в тыл ему с запада республики начнет смещаться ложбина циклона, которая зародилась в Северной Атлантике.

Ожидаются интенсивные осадки в виде снега, метели, гололедные явления и усиление ветра сначала на западные, а затем, по мере смещения, - и на остальные регионы", - сообщили в "Казгидромет".

Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью: на западе - до 0-10 мороза, на северо-западе, севере, в центре, на юге и юго-востоке - до 5-15 мороза, но на востоке еще сохранятся морозы до 22-35 градусов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в одном из мегаполисов Казахстана потеплеет до +3 градусов. Морозы начинают отступать в Астане, Алматы и Шымкенте.

В целом по Казахстану с 15 по 20 декабря будет наблюдаться постепенное повышение температуры. Однако морозная погода в ряде регионов сохранится.