Блокпосты установили в Жамбылской области из-за непогоды

В Жамбылской области выставлены пять блокпостов - начальник ДП региона Арманбек Баймурзин на своей странице в Facebook сообщил о ситуации на дорогах, передает NUR.KZ.

Он отметил, что участок автодороги от 239 км до 593 км трассы "Алматы-Ташкент-Термез" (граница с Туркестанской областью) закрыт для всех видов транспортных средств.

"Сотрудниками полиции на территории всех районов установлены блокпосты. В частности, в Кордайском, Меркенском, Т. Рыскуловском районах, городе Тараз и на границе с Туркестанской областью", - сообщил глава ДП региона.

Для граждан функционируют 65 пунктов обогрева. На данный момент туда доставлено 36 человек.

Он также добавил, что серьезных инцидентов и смертельных случаев не зафиксировано.

Отметим, ранее ДЧС Алматинской области сообщал о закрытии участка трассы "Алматы-Ташкент-Термез" на территории региона.

Напомним что в Жамбылской области был введен режим ЧС - на трассах из-за непогоды застряли больше 100 авто. На помощь казахстанским спасателям пришли их коллеги из Кыргызстана.

Накануне курсирование пяти поездов отменили в связи с чрезвычайной ситуацией в Жамбылской области.